Нові навушники за $60: Redmi Buds 8 Pro з кращим звучанням та кліпса Realme Buds Clip

Realme Buds Clip/Redmi Buds 8 Pro

Xiaomi випустила на китайський ринок бездтротові навушники Redmi Buds 8 Pro TWS з коаксіальним потрійним випромінювачем та двома ЦАП. У той же час Realme дебютує зі своїми першими бездротовими кліпсами Buds Clip з функцією ШІ та перекладом у режимі реального часу понад 30 мов.





Redmi Buds 8 Pro TWS

У кожному навушнику встановлений 11-мм динамік з титановим покриттям для відтворення басів та середніх частот та два 6,7-мм мікроп’єзоелектричні керамічні динаміки для обробки високих частот. Система використовує незалежний частотний кросовер та два цифро-аналогових перетворювачі (ЦАП) для роздільного керування високими та низькими частотами. Навушники підтримують аудіокодек MIHC, спеціально розроблений Xiaomi та сумісний з LHDC-V5. Вони сертифіковані як Hi-Res Wireless Audio.

Buds 8 Pro TWS працюють із системою шумозаглушення Xiaomi Deep Space Noise Cancellation 3.0, що забезпечує зниження рівня шуму до 55 дБ у надширокому діапазоні 5 кГц. Система аналізує навколишній шум та положення кожного навушника у вусі 32 тис. разів на секунду, адаптуючись в режимі реального часу. Користувачу пропонується 20 рівнів активного шумозаглушення, інтелектуальне розпізнавання сцен, персоналізовані профілі шумозаглушення та робота з одним навушником у вусі.

Навушники підтримують просторове звучання з динамічним відстеженням положення голови за допомогою шестиосьового гіроскопа. Xiaomi також інтегрувала у Buds 8 Pro власний механізм рендерінгу просторового звуку разом із підтримкою Dolby Audio. Однак цей режим не відслідковує положення голови.

На одному заряді Buds 8 Pro забезпечують до 8,5 годин відтворення. Разом із зарядним кейсом загальний час автономної роботи збільшується до 35 годин. Швидка зарядка протягом 5 хвилин забезпечує до 2 годин автономної роботи. Однак ці навушники не підтримують бездротову зарядку.





Також у них додана можливість керування гучністю за допомогою жестів для точного регулювання з тактильною віддачею. Оновлена світлова панель на зарядному кейсі відображує стан батареї та процес зарядки за допомогою анімованої підсвітки. Навушники підтримують Xiaomi HyperOS Connect, Smart Find, передачу звуку між пристроями, підключення двох пристроїв, голосове оповіщення, моніторингу стану слуху та навіть караоке.

Для деяких функцій навушників потрібний телефон або планшет Xiaomi із встановленою HyperOS 3 або пізнішою версією. Buds 8 Pro випускаються у синьому, чорному та білому кольорах з приємним матовим покриттям. На китайському ринку вони продаються за ціною у $57.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Realme Buds Clip

Популярний бренд дебютував зі своїми першими бездротовими навушниками Buds Clip. Кліпси оснащені 11-мм двохмагнітним динаміком з великою амплітудою у поєднанні з користувацьким алгоритмом NextBass для покращення відтворення низьких частот. Виробник обіцяє підтримку рівня гучності до 85 дБ та посилення низьких частот до 100%, а також підтримку 3D-просторового звуку та технологію спрямованого звуку для зменшення втрат і підвищення ефекта занурення.

Навушники мають систему шумозаглушення та два мікрофони, а також підтримку штучного інтелекту, функцію перекладу в режимі реального часу на понад 30 мов та інтеграцію с голосовим помічником Gemini. Buds Clip підтримують Bluetooth 5.4 та кодеки SBC та AAC, мають сенсорне керування, що налаштовується, здатні підключатись до двох пристроїв, надавати наднизьку затримку в 45 мс в іграх. Функції керування жестами можна налаштувати у застосунку Realme Link.

Кліпси також підтримують Swift Pair для швидкої інтеграції з пристроями на Android та клас захисту від пилу та вологи за стандартом IP55. Кожен навушник має акумулятор місткістю 45 мА·год. Зарядний кейс має місткість 530 мА·год. Виробник стверджує, що Buds Clip здатні працювати до 7 годин на одному заряді та до 36 годин із зарядним кейсом. Зарядка здійснюється за допомогою USB Type-C. Повний час зарядки навушників складає до 1 години, а зарядного кейсу до 2 годин.

Вага кожного навушника складає 5,3 г. Вони мають С-подібну дужку з титанового сплаву з ефектом пам’яті, яка щільно прилягає до вуха, забезпечуючи надійну та зручну фіксацію. У Realme заявляють про понад 10 тис. циклів розширення та 3 тис. циклів скручування каркасу Buds Clip. Навушники представлені у кольорах “титаново-блакитний” та “титаново-золотий” з матовим покриттям, стійким до жиру та поту. В Індії кліпси надійдуть у продаж вже з 5 лютого за ціною у $65. Їх можна буде придбати на офіційному сайті Realme, Flipkart, Amazon.in та у магазинах.

Нещодавно ми писали, що Sony розширила лінійку бездротових навушників та представила чергову модель — LinkBuds Clip. Також з’явилась інформація, що OpenAI готує навушники з інноваційним дизайном

Джерело: Gizmochina