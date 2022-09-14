Нові позови проти рекламного бізнесу Google в ЄС загрожують компенсаціями до $25 млрд

У червні минулого року Європейська комісія розпочала розслідування діяльності Google у галузі цифрової реклами. За даними Reuters, нещодавно регулюючі органи ЄС розширили масштаби справи, взявши на себе розслідування того самого питання, яке проводить португальський орган з нагляду за конкуренцією.

Тепер Google зіткнулася з новими позовами, поданими до судів Великобританії та Нідерландів. Його метою є відшкодування доходів від реклами, втрачених через імовірно антиконкурентну поведінку компанії протягом кількох років. Загальна сума компенсації може становити до $25 млрд.

«Цей важливий позов представлятиме клас жертв антиконкурентної поведінки Google у галузі рекламних технологій, які разом втратили близько £7 млрд. Сюди входять новинні сайти по всій країні з великою щоденною аудиторією, а також тисячі власників малого бізнесу, які залежать від доходів від реклами — чи то сайт про рибалку, чи блог про їжу, футбольний фанатський журнал чи інший онлайн-контент, на створення та публікацію якого вони витратили час», — заявив Тобі Старр, партнер британської юридичної фірми Humphries Kerstetter, яка планує передати справу до апеляційного суду з питань конкуренції.

Зазначається, що британський позов є відкритим, тому будь-який потерпілий автоматично братиме участь у позові, якщо вони не заявлять про протилежне. Справа Нідерландів є добровільною, тому люди повинні самі приєднатися до позову. Очікується, що в одній тільки Великій Британії багато тисяч осіб братимуть участь у позові.

Google відреагувала на позов, назвавши його «спекулятивним та опортуністичним», додавши, що має намір активно боротися з ним.

Джерело: techspot