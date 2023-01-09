Нові рекорди Steam: понад 33 млн користувачів онлайн та понад 10 млн активних гравців

У сервісі Steam встановлено відразу кілька нових рекордів минулих вихідних. Так, 7 січня вперше для платформи понад 10 млн гравців увійшли до системи та активно грали у Steam. За даними Steam DB, налічувалося 10 082 055 гравців «у грі». Крім того, було зафіксовано рекорд за кількістю одночасних онлайн-користувачів – 32 186 301.

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Ці рекорди протрималися недовго. Вже 8 січня кількість користувачів онлайн перевищила 33 млн (33 078 963), а кількість активних гравців досягла рівня майже 10,3 млн (10 284 568).

Тенденція зростання в Steam розпочалася 3 роки тому. У січні 2020 року, коли світ почав самоізолюватись на початку пандемії COVID-19, багато людей почали шукати розваги вдома. 2 лютого 2020 року було побито попередній рекорд за кількістю користувачів онлайн – 18 801 944. Попередній рекорд було встановлено в січні 2018 року і становив 18 537 490 користувачів.

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З того часу цей рекорд був побитий багато разів. Вже в березні того ж 2020 року була подолана позначка у 20 млн користувачів, а ще через тиждень – 22 млн. У грудні 2020 року було досягнуто нове пікове значення 24,7 млн користувачів, а вже в лютому 2021 року з’явився новий рекорд – 25,5 млн. Він протримався до листопада 2021 року, коли було встановлено новий максимум на рівні 27,1 млн користувачів.

Наприкінці жовтня 2022 року вперше у Steam був подоланий рубіж у 30 млн користувачів, а в листопаді платформа двічі за один день фіксувала нові рекорди за кількістю активних користувачів – спочатку 31,4 млн, а до вечора вже 31,9 млн. А тепер цей показник досягнув рівня 32,2 млн.

Джерело: gamesradar