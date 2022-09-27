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Peugeot e-208 2023 року — ще більша потужність та витривалість у знайомій компактній «обгортці»

Peugeot e-208 2023 року — ще більша потужність та витривалість у знайомій компактній «обгортці»

Французький автовиробник Peugeot представив нове (третє) покоління електричного хетчбека e-208 — одного з найяскравіших представників свого класу та найпопулярніших моделей в Європі. Якщо стисло, електричний суперміні отримав те саме «начиння», що й «більший брат» e-308.

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Щодо конкретики, дизайн фактично не змінився, а всі головні покращення зосереджені всередині. Наприкінці минулого року суперміні Peugeot e-208 отримав суттєву надбавку до запасу ходу — показник зріс на 6,5% або 22 км в абсолютних величинах. Тепер же французький автовиробник вирішив піти ще далі у цьому напрямку та «запхав» у компактний хетчбек апаратну базу від нещодавно анонсованого e-308.

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Серце Peugeot e-208 2023 року — потужніший електродвигун, який видає на 156 кінських сил (115 кВт) або на 20 к.с. (15 кВт) більше, ніж раніше. Крутний момент складає ті самі 260 Н·м, що у попередника. Ніякої конкретики про динаміку розгону поки немає та, ймовірно, новий Peugeot e-208 виявиться трішки спритнішою за попередника, якому потрібно було 8,1 секунди на розгін від 0 до 100 км/год.

Також стильний французький суперміні отримав новий 400-вольтовий акумулятор з корисною ємністю 48,1 кВт•год (повна — 51 кВт•год). Це додаткові 10,5% до витривалості — на одному заряди «малюк» здатен подолати близько 400 кілометрів (за вимірювальним циклом WLTP). підтримується зарядка потужністю до 100 кВт — в цьому випадку батарея заряджається від 20% до 80% за 25 хвилин. На вибір є три режими водіння (Eco, Normal і Sport) та два режими рекуперативного гальмування.

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Однією з головних корисностей Peugeot e-208 2021 року став тепловий насос, який працював разом із датчиком вологості, розташованим у верхній частині лобового скла. У новій моделі виробник також впровадив кілька приємних дрібниць як-от 16-дюймові диски та шини з низьким опором коченню, а також оптимізації в коробці передач, які дозволять виграти додаткові кілометри за містом.

У салоні електромобіля — царство екранів, сенсорних та фізичних клавіш, що поєднуються з класичними елементами традиційного французького дизайну. Є основний дисплей в щитку приладів та додатковий на центральній консолі.

Peugeot називає e-208 найпродаванішим електромобілем європейського «В»-класу у 2022 році, та сподівається, що оновлена модель 2023 року допоможе зберегти високий попит. Серед ключових переваг виробник називає рекордно високу енергоефективність — середнє споживання становить лише 12 кВт•год на 100 км. Порівняно з оригінальною версією, випущеною наприкінці 2019 року, нова здатна долати на одному заряді на 17,65% більше та споживає на 15% менше енергії.

У продаж нове покоління Peugeot e-208 надійде у 2023 році, а от деталей щодо цін, на жаль, поки немає.


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