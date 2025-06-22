Новий дисплей підтримує 1 млн FPS — він не для ігор, а для 1 Тбіт/с передавання даних

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Компанія X Display Company (XDC) представила високошвидкісний дисплей, здатний відтворювати 1 млн FPS. Геймери, можливо, колись зрадіють цій технології, але вона не для ігор.

Хоча компанія використовує термін FPS, цей пристрій не для відтворення зображення на екрані. У поєднанні з надшвидкою камерою він забезпечує високошвидкісний зв’язок між комп’ютерами.

«Система відтворення» складається зі швидкого мікросвітлодіодного дисплея, який діє як передавач, та приймача у вигляді камери з високою частотою кадрів. Дисплей складається з тисяч випромінювачів, що працюють на різних довжинах хвиль. Вони змінюють «візерунок» зі швидкістю до мільйона кадрів на секунду. Кожен кадр містить фрагмент цифрового кодування інформації, — XDC не розкриває, наскільки він великий. Високошвидкісна камера захоплює ці кадри та декодує дані, забезпечуючи зв’язок між передавачем та приймачем у режимі реального часу без використання кабелів.

Компанія анонсує розвиток технології до пропускної здатності 1 Тбіт/с. Ще перевищує продуктивність найшвидших мережевих інтерфейсів сьогодні, але повільніше, ніж майбутньої технології 1600G (1,6 Тбіт/с). І це точно не найшвидша технологія оптичного зв’язку, яка розробляється.

Система динамічно адаптується до потреб пропускної здатності та досягає вдвічі або втричі кращої енергоефективності, ніж оптичні приймачі 800G. Вона може бути ефективною в центрах обробки даних, де споживання енергії мережею та її охолодження становить значну частку експлуатаційних витрат..

Архітектура зв’язку XDC не потребує фізичних оптоволоконних або мідних з’єднань, що означає гнучкість та легкість обслуговування у великих ЦОД. Однак, масштабна зміна середовища передавання даних з оптоволоконного або мідного на повітряне або вакуумне може вимагати значного перепроєктування серверів та центрів. Вочевидь, найбільшою проблемою технології стане її застосування у сучасних умовах. Швидше за все, йтиметься про нові сервери та ЦОД, а не про переобладнання.

Джерело: Tom’s Hardware

Розділ Технології виходить за підтримки

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