Новини Пристрої 21.03.2024 о 07:40 comment views icon

Новий комплект розробника Xbox помічений на сайті корейського регулятора — якась нова консоль вийде в цьому році

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Андрій Русанов

Автор сайту

Новий комплект розробника Xbox помічений на сайті корейського регулятора — якась нова консоль вийде в цьому році

Microsoft працює над оновленою версією ігрової консолі Xbox. Південнокорейське радіодослідницьке агентство (RRA) нещодавно сертифікувало новий комплект розробки Xbox (XDK) для тестування. Як правило, такі сертифікати передують запуску нового продукту за кілька місяців. У випадку з Xbox 360 сертифікація прийшла лише за місяць до її випуску.

База даних RRA з посиланнями на оновлення XDK

  • Консоль XDK, назва моделі: 2089 (2024.03.18, нова)
  • Консоль XDK, назва моделі: 1881 (11.06.2020)
  • Консоль розробки ігор Xbox 360, назва моделі: Xbox 360 XDK (2005.10.18)

Попри велику кількість припущень, невідомо, що саме це може бути за консоль. Різні джерела та витоки припускають оновлену Xbox Series X у повністю білому кольорі без підтримки дисків чи портативну версію Xbox, за чутками. Також це може бути повністю цифрова Xbox Series X або навіть Xbox Series Pro. Відома лише кодова назва нового пристрою — Xbox Series X «Brooklin». Однак навряд чи Microsoft анонсує консоль нового покоління. Згідно з даними компанії, її слід очікувати не раніше 2026 року.

Востаннє апаратне оновлення офіційно коментувала віцепрезидентка Xbox Сара Бонд у лютому: «В апаратному забезпеченні з’являться цікаві речі, якими ми збираємося поділитися на цьогорічних святах». На фото вище — актуальна версія XDK. Невідомо, який вигляд матиме новий комплект або нова консоль.

Xbox 5-го покоління вірогідно вийде 2026-го і використовуватиме архітектури RDNA5 і ZEN5 від AMD

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Джерела: Videocardz, Windows Central

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