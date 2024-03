Новий комплект розробника Xbox помічений на сайті корейського регулятора — якась нова консоль вийде в цьому році

Microsoft працює над оновленою версією ігрової консолі Xbox. Південнокорейське радіодослідницьке агентство (RRA) нещодавно сертифікувало новий комплект розробки Xbox (XDK) для тестування. Як правило, такі сертифікати передують запуску нового продукту за кілька місяців. У випадку з Xbox 360 сертифікація прийшла лише за місяць до її випуску.

국립전파연구원, 3월 18일 MS XDK Console 인증통과 (출처 : XBOX 정보 카페 | 네이버 카페) https://t.co/c3VmTd1n7R

Microsoft’s new Xbox Dev Kit (XDK) console was certified by the National Radio Research Agency in Korea today.

This means that you can use the device in Korea.

