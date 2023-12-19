Xbox 5-го покоління вірогідно вийде 2026-го і використовуватиме архітектури RDNA5 і ZEN5 від AMD

Покоління Xbox Series (запущене 2020 року) готується до оновлення вже у 2026 році. Microsoft нібито прискорює запуск від початково запланованого 2028 року до 2026 року. Так Microsoft має відповісти на запуск PlayStation 5 Pro, яка за чутками запланована на 4 квартал наступного року.

Стратегії Microsoft і Sony можуть більше не збігатися одна з одною. Тепер компанії можуть надавати пріоритет своїм дорожнім картам, а не тому, що пропонують постачальники кремнію та інтелектуальної власності, такі як AMD. Нові чутки припускають, що Xbox наступного покоління буде використовувати архітектури Zen5 і RDNA5, а його запуск відбудеться вже у 2026 році, передає Videocardz.

Сама Microsoft підтвердила, що графічна архітектура RDNA5 дійсно планується для наступної консолі Xbox, ця інформація була частиною витоку презентації під час судової справи проти FTC. У цьому документі також згадувалося, що компанія обговорює, чи використовувати архітектуру ARM64, чи використовувати дизайн ядра на базі AMD x64 Zen6. Також йшлося про те, чи повинна Microsoft розробляти власний кремній, чи ліцензувати повну архітектуру графічного процесора в AMD. У цьому ж документі були викладені плани Microsoft щодо інтеграції NPU (Neural Processing Unit).

Слайди Xbox наступного покоління зі справи FTC проти Microsoft

Таким чином, здається, що перенесення запуску консолі на 2026 рік призведе до використання архітектури Zen5 замість Zen6, але це дозволить Microsoft випустити продукт наступного покоління до PlayStation 6.