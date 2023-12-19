Новини Ігри 19.12.2023 о 16:18 comment views icon

Xbox 5-го покоління вірогідно вийде 2026-го і використовуватиме архітектури RDNA5 і ZEN5 від AMD

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Xbox 5-го покоління вірогідно вийде 2026-го і використовуватиме архітектури RDNA5 і ZEN5 від AMD

Покоління Xbox Series (запущене 2020 року) готується до оновлення вже у 2026 році. Microsoft нібито прискорює запуск від початково запланованого 2028 року до 2026 року. Так Microsoft має відповісти на запуск PlayStation 5 Pro, яка за чутками запланована на 4 квартал наступного року.

Стратегії Microsoft і Sony можуть більше не збігатися одна з одною. Тепер компанії можуть надавати пріоритет своїм дорожнім картам, а не тому, що пропонують постачальники кремнію та інтелектуальної власності, такі як AMD. Нові чутки припускають, що Xbox наступного покоління буде використовувати архітектури Zen5 і RDNA5, а його запуск відбудеться вже у 2026 році, передає Videocardz.

Microsoft планує нове покоління Xbox у 2028 році — і знову розглядає гібридну модель

Сама Microsoft підтвердила, що графічна архітектура RDNA5 дійсно планується для наступної консолі Xbox, ця інформація була частиною витоку презентації під час судової справи проти FTC. У цьому документі також згадувалося, що компанія обговорює, чи використовувати архітектуру ARM64, чи використовувати дизайн ядра на базі AMD x64 Zen6. Також йшлося про те, чи повинна Microsoft розробляти власний кремній, чи ліцензувати повну архітектуру графічного процесора в AMD. У цьому ж документі були викладені плани Microsoft щодо інтеграції NPU (Neural Processing Unit).

Слайди Xbox наступного покоління зі справи FTC проти Microsoft

Xbox 5-го покоління вірогідно вийде 2026-го і використовуватиме архітектури RDNA5 і ZEN5 від AMDXbox 5-го покоління вірогідно вийде 2026-го і використовуватиме архітектури RDNA5 і ZEN5 від AMD

Таким чином, здається, що перенесення запуску консолі на 2026 рік призведе до використання архітектури Zen5 замість Zen6, але це дозволить Microsoft випустити продукт наступного покоління до PlayStation 6.

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Customer Support Manager (Advanced English level) YozmaTech, Віддалено, з/п 1500

Linkbuilder Computools, Віддалено

DevOps Engineer DataForest

Xbox 5-го покоління вірогідно вийде 2026-го і використовуватиме архітектури RDNA5 і ZEN5 від AMD

Філ Спенсер про масштабний витік Xbox: «Відтоді багато змінилося; ми поділимося планами, коли будемо готові»

Курс С++ для GameDevData analyst.
Комплексний курс, який навчить кодити на C++ з нуля, отримай необхідні навички щоб заволодіти затребуваною мовою програмування.
Дізнатись про курс

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Відчуйте себе VIP з простою зарплатною карткою. І не має значення, де ви працюєте
Огляд OneCloudPlanet: українська хмарна платформа для вебпроєктів
Знижки до 50%, кешбек і не тільки. «Абанк» продовжує програму підтримки клієнтів, які купують в «АТБ»

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати