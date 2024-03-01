«Супермен», але без «Спадщини»: DC Studios розпочала знімання фільму про Людину зі сталі з оновленою назвою

Заходять якось до бару суперлиходій, журналіст і прибулець…

Rachel Brosnahan with David Corenswet and Nicholas Hoult on the first day of filming #Superman “A supervillain, a journalist and an alien walk into a bar…” pic.twitter.com/0gOnn3FYXJ — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) March 1, 2024

29 лютого стартували знімання нового «Супермена» (раніше відомого під назвою «Супермен: Спадщина») — фільму, який розпочне перезавантаження Всесвіту DC під керівництвом Джеймса Ґанна та Пітера Сафрана.

«Дуже радий оголосити про початок зйомок Супермена сьогодні, 29 лютого. Це випадково і незаплановано — день народження Супермена», — написав Ґанн під фото зі знімань. «У першій чернетці фільм називався «Супермен: Спадщина», у фіналі ж стало зрозуміло, що це просто Супермен».

Генрі Кавілла у ролі Супермена на екрані замінить Девід Коренсвет, який з’являвся в серіалі Раяна Мерфі «Політик», слешері A24 «Перл» та шоу HBO «Ми володіємо цим містом». Роль Лоїс Лейн відвели Рейчел Броснаген, яка отримала премії «Еммі» та «Золотий глобус» за «Дивовижну місис Мейзел». Ніколас Голт («Меню» та «Ренфілд»), який також претендував на роль Кларка Кента, зіграє лиходія Лекса Лютора.

Також серед акторського складу з’являться Скайлер Джізондо (Джиммі Олсен), Ентоні Керріґан (Метаморфо), Еді Ґатегі (Містер Терріфік), Натан Філлон (Ґай Ґарднер), Ізабела Меркад (Дівчина-яструб) та інші. Ймовірно у фільмі ми побачимо й нову Супердівчину у виконанні ‎зірки «‎Дому дракона» Міллі Алкок.

Курс Комерційний ілюстратор. Курс для впевненого початку в ілюстраціях: навички, скіли та побудова портфоліо. Записатися

«Дехто з нас зустрівся вперше, а дехто знову. Дивовижно було слухати сценарій вживу. Як і в усіх цих фільмах, тут багато екшн-послідовностей та іншого», — сказала Броснаген після перших читань. «Я завжди любила Лоїс Лейн. Вона розумна, амбітна і може бути смішною».

«Супермен» вийде в кінотеатрах 11 липня 2025 року.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!