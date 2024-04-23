Актор, який має стати новим обличчям DC, замінивши Генрі Кавілла у ролі Супермена, початково міг опинитись у кіновсесвіті Marvel — однак не пройшов прослуховування.

Про це у дописі в Threads написав співгенеральний директор DC Studios і режисер майбутнього «Супермена» Джеймс Ганн, який на той час очолював трилогію «Вартові галактики». Коренсвет міг зіграти Адама Ворлока, однак роль зрештою віддали Віллу Поултеру.

Цікаво, що Ганн каже, що навіть не запам’ятав Коренсвета на прослуховуванні:

«Я запитав його про прослуховування, і він сказав, що так, було. Я вірю йому, але не пам’ятаю цього», — сказав Ганн у відповідь фанату, який також запитав, чи подібні ефекти польоту будуть у «Супермені». «І ні, те, що ми зараз робимо для польотів, набагато складніше, ніж те, що було зроблено для Адама Ворлока».

DC Studios розпочала знімання фільму про Людину зі сталі 29 лютого й оголосила офіційну назву стрічки — «Супермен» (раніше «Супермен: Спадщина»).

До Коренсвета у ролі Кларка Кента приєдналися Рейчел Броснаген («Дивовижна місис Мейзел»), яка зіграє Лоїс Лейн, а також Ніколас Голт («Меню»), як головний лиходій Лекс Лютор. Також серед акторського складу з’являться Скайлер Джізондо (Джиммі Олсен), Ентоні Керріґан (Метаморфо), Еді Ґатегі (Містер Терріфік), Натан Філлон (Ґай Ґарднер), Ізабела Меркад (Дівчина-яструб) та інші. Ймовірно у фільмі ми побачимо й нову Супердівчину у виконанні ‎зірки «‎Дому дракона» Міллі Алкок.

Новий фільм про «Супермена» вийде в кінотеатрах 11 липня 2025 року.