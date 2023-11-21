«Супермен: Спадщина»: Ніколас Голт веде переговори про роль Лекса Лютора

Джеймс Ґанн, здається, відшукав свого лиходія.

Як повідомляє Deadline, Ніколс Голт зіграє головного ворога Людини зі сталі у фільмі «Супермен: Спадщина», завершуючи основний акторський склад для перезапуску. Раніше Девіда Коренсвета («Перл», «Політик») обрали для ролі Кларка Кента, а Рейчел Броснаген («Дивовижна місис Мейзел») — для ролі Лоїс Лейн.

Цікаво, що Голт початково претендував на головну роль, однак Ґанн — співкерівник DC Studios і сценарист-постановник фільму — розгледів у ньому саме Лекса Лютора, відомого як заклятого лисуватого ворога Супермена у всесвіті DC.

Лютор дебютував у 1940-х роках в Action Comics № 23, створеному дуетом Джеррі Сігелом і Джо Шустером. Джин Гекман зіграв лиходія у фільмі «Супермен» (1978) з Крістофером Рівзом, а Кевін Спейсі протистояв ітерації персонажа Брендона Рута у фільмі «Повернення Супермена» (2006). У 2016 році Джессі Айзенберг зіграв персонажа, відображеного технічним директором, у фільмі Зака ​​Снайдера «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості».

Іншу лиходійку, Анжелу Спіку на прізвисько «‎Інженер», у «Спадщині» зіграє Марія Ґабріела де Фарія з «Я — Френкі», тоді як з супергеройської сторони Супермена підтримуватимуть Зелений Ліхтар (Натан Філліон), Дівчина-Яструб (Ізабела Мерсед), Містер Терріфік (Еді Ґатеґі) і Метаморфо (Ентоні Керріґан).

«Супермен: Спадщина» — перший повнометражний фільм у перезапуску всесвіту DC, про який Ґанн та його колега Пітер Сафран оголосили в січні. Вихід фільму запланований на 11 липня 2025 року.

Щодо Голта, то останнім часом він був дуже зайнятим — знімався в юридичному трилері Клінта Іствуда «Присяжний №2»; озвучував власника кота Джона у «Гарфілді» та брав участь у постановці «Носферату» Роберта Еґґерса. Ніколас також раніше грав персонажа Marvel/Людей Ікс, Звіра, у серії фільмів, випущених з 2011 по 2019 роки, а його нещодавні роботи включають минулорічні «Меню» та «Ренфілд». Він також був серед зірок сатиричної драми «Велика», за яку отримав номінацію на «Еммі» у 2022 році.