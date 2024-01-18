Супермен, Бетмен та інші оригінальні герої DC стануть «суспільним надбанням‎» у 2030-х роках

10 років тому Зак Снайдер розробив сюжетну лінію, в якій Брюс Вейн з Лоїс Лейн «‎наставляють роги» Супермену, однак Warner Bros. і DC Studios, які суворо контролюють свою інтелектуальну власність, відкинули «супермоторошну‎» ідею. Втім, вже у наступному десятилітті такі сценарії можуть стати реальними, оскільки оригінальні персонажі стануть суспільним надбанням вже у 2030-х роках.

Супермен і Лоїс Лейн стануть публічним надбанням у 2034 році, Бетмен — у 2035 році, Джокер — у 2036 році, а Диво-жінка — у 2037 році.

І, здається, з того часу можна очікувати на десяток миттєвих анонсів — наприклад, коли 1 січня Disney втратив контроль над ранньою версією Мікі Мауса, за добу було анонсовано одразу дві комедії жахів з персонажем.

«Їх буде сотня», — каже Кріс Сімс, автор коміксів і фахівець з Бетмена. «І вони будуть готові до роботи».

Кінопродюсери також зможуть створювати власні версії — подібно до того, як вони це роблять з іншими персонажами суспільного надбання, такими як Дракула чи Робін Гуд — хоча на початку їм доведеться дотримуватися оригінальних версій персонажів.

«Ви отримуєте Бетмена, але не отримуєте Робіна», — каже Сімс. «Ви отримуєте Супермена, але не отримуєте криптоніт».

Наприклад, в оригінальній версії Супермен міг лише стрибати, а не літати.

DC тим часом роками готувалась до цього — у 2023 році гендиректор Джеймс Ганн зазначив, що в наступному фільмі про Супермена будуть представлені персонажі з коміксів «Авторитети», які вийшли в 1999 році (частково саме через те, що термін дії авторських прав на Супермена скоро закінчиться).

«Ви все ще можете створити фільм жахів про Супермена або фільм жахів про Бетмена», — каже Джонатан Стейнсапір, юрист з інтелектуальної власності. «Вам просто потрібно бути обережними щодо того, як ви рекламуєте та використовуєте зображення Супермена в сенсі брендингу».

DC ретельно попрацював над тим, щоб пов’язати персонажів із собою, створивши товарні знаки «Man of Steel» та «Caped Crusader», а також «S» Супермена та логотип Бетмена.

«Символ кажана — це дуже сильна ознака», — каже юристка Аманда Шрайер. «І це обмежить можливості наступних творців».

Хоча потік небрендованого контенту у 2030-х очікується великий.

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«Люди будуть кидатися на цих персонажів, тому що на них можна заробити гроші», — каже Марк Вейд, автор коміксів та історик.

Стейнсапір тим часом вважає, що ніщо не втримає Снайдера від створення фільму не від Warners за участю трійки DC.

«Зак Снайдер міг би перезняти його та зробити власну нову ітерацію», — каже він. «Просто потрібно бути обережним. Наприклад, він точно не міг би назвати це «Лігою справедливості».

Джерело: Variety