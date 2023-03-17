Новини Софт 17.03.2023 о 17:31

Новий лічильник Twitter може підняти вашу самооцінку (або навпаки) — він покаже скільки людей зберегли публікацію у закладки

Катерина Даньшина

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Якщо ви можете похизуватися тим, що люди додають ваші публікації у закладки, новий інструмент Twitter може потішити ваше его. Соцмережа додала лічильник закладок у застосунок для iOS — він, подібно до інструментів, які підраховують кількість вподобайок, ретвітів і цитат, покаже скільки людей зберегли ваш твіт.

Компанія наголошує, що розділ закладок все ще приватний. Користувачі можуть дізнатися, чи популярні їхні твіти —  але не знатимуть, хто саме зберіг публікацію.

Лічильник знадобиться у першу чергу авторам-блогерам чи обліковим записам компаній — інструмент допоможе дізнатись, чи була реклама ефективною або наскільки корисні твіти для підписників. 

Раніше соцмережа оновила політику стосовно контенту із загрозами насилля. Відтепер забороняються самі «побажання зла», — тобто смерті, хвороби, трагічних випадків чи інших фізично шкідливих наслідків; а також висловлення погроз в сторону «цивільних будинків, шелтерів чи інфраструктури» з виключеннями, які пов’язані з коментарями щодо відеоігор чи спортивних подій, а також сатиричними висловами чи художніми цитатами — коли «контекст — це висловлення точки зору, а не заклик до насильства».

Децентралізована альтернатива Twitter. Застосунок Bluesky від Джека Дорсі вже доступний в App Store (поки лише за запрошенням)


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