Новий лічильник Twitter може підняти вашу самооцінку (або навпаки) — він покаже скільки людей зберегли публікацію у закладки

Якщо ви можете похизуватися тим, що люди додають ваші публікації у закладки, новий інструмент Twitter може потішити ваше его. Соцмережа додала лічильник закладок у застосунок для iOS — він, подібно до інструментів, які підраховують кількість вподобайок, ретвітів і цитат, покаже скільки людей зберегли ваш твіт.

Компанія наголошує, що розділ закладок все ще приватний. Користувачі можуть дізнатися, чи популярні їхні твіти — але не знатимуть, хто саме зберіг публікацію.

We love Bookmarks for saving Tweets to revisit later. Starting today on iOS, you’ll now see the total number of times a Tweet has been bookmarked on Tweet details.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 16, 2023