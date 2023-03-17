Новий лічильник Twitter може підняти вашу самооцінку (або навпаки) — він покаже скільки людей зберегли публікацію у закладки

Якщо ви можете похизуватися тим, що люди додають ваші публікації у закладки, новий інструмент Twitter може потішити ваше его. Соцмережа додала лічильник закладок у застосунок для iOS — він, подібно до інструментів, які підраховують кількість вподобайок, ретвітів і цитат, покаже скільки людей зберегли ваш твіт.

Компанія наголошує, що розділ закладок все ще приватний. Користувачі можуть дізнатися, чи популярні їхні твіти — але не знатимуть, хто саме зберіг публікацію.

We love Bookmarks for saving Tweets to revisit later. Starting today on iOS, you’ll now see the total number of times a Tweet has been bookmarked on Tweet details. — Twitter Support (@TwitterSupport) March 16, 2023

Лічильник знадобиться у першу чергу авторам-блогерам чи обліковим записам компаній — інструмент допоможе дізнатись, чи була реклама ефективною або наскільки корисні твіти для підписників.

Раніше соцмережа оновила політику стосовно контенту із загрозами насилля. Відтепер забороняються самі «побажання зла», — тобто смерті, хвороби, трагічних випадків чи інших фізично шкідливих наслідків; а також висловлення погроз в сторону «цивільних будинків, шелтерів чи інфраструктури» з виключеннями, які пов’язані з коментарями щодо відеоігор чи спортивних подій, а також сатиричними висловами чи художніми цитатами — коли «контекст — це висловлення точки зору, а не заклик до насильства».