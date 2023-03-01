Twitter забороняє «бажати зла» іншим — оновлено політику соцмережі стосовно контенту із загрозами насилля

Зміст оновленого документа схожий на попередній варіант — однак у деяких правилах Twitter дуже конкретний, а в деяких — висловлюється надто нечітко.

We’ve made a few changes to our policies around violent content and similar language. Today, we’ve officially launched our Violent Speech policy, which prohibits violent threats, wishes of harm, glorification of violence, and incitement of violence. 🧵 — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 28, 2023

І оновлена, і застаріла політики забороняють погрожувати насиллям чи «прославляти» його у більшості випадків. Однак, у попередньому варіанті документа було сказано:

«Заяви, які висловлюють бажання або сподівання того, що хтось зазнає фізичної шкоди, висловлюють нечіткі чи непрямі погрози та які навряд чи спричинять серйозні або тривалі травми, не підпадають під дію цієї політики, але можуть бути розглянуті повторно для введення додаткових заходів».

У новій політиці відтепер забороняються самі «побажання зла»:

«Ви не можете бажати або сподіватися на завдання шкоди. Це включає (але не обмежується цим) побажання смерті, хвороби, трагічних випадків чи інших фізично шкідливих наслідків».

Ще одне «нововведення» у політиці — те, що правила відтепер не вказують, кого конкретно захищають. Раніше було чітко сказано: «Ви не можете погрожувати насильством окремій особі чи групі людей». Нова політика не містить слів «окрема особа» або «група», а натомість обирає термін «інші».

Нова політика забороняє висловлювати погрози в сторону «цивільних будинків, шелтерів чи інфраструктури» з виключеннями, які пов’язані з коментарями щодо відеоігор чи спортивних подій, а також сатиричними висловами чи художніми цитатами — коли «контекст — це висловлення точки зору, а не заклик до насильства».

За порушення раніше могли заблокувати назавжди — але нове покарання, ймовірно, буде менш суворим (призупинення акаунту чи просто видалення твіту). Фактичні рішення прийматимуть ті, хто ще залишився в команді модераторів соцмережі після масштабних звільнень.

Ці зміни не здаються надто дивними, якщо не враховувати попередні заяви нинішнього генерального директора Twitter. Ілон Маск раніше часто виступав за свободу висловлення будь-яких думок, дозволених законом.

За часи його панування в компанії запроваджено низку змін й щодо рекламної політики: відтепер соцмережа дозволяє політичну рекламу та рекламу канабісу.

Джерело: The Verge, Engadget