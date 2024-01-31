Новий проєкт закону про мобілізацію: обов’язкове носіння облікового документа, електронні повістки, обмеження для ухилянтів

Кабінет Міністрів України передав до Верховної Ради оновлену версію закону про мобілізацію. Текст законопроєкту №10449 доступний на сайті ВР. Міністерство оборони підготувало офіційну інфографіку з основними його положеннями.

Важливі нововведення

Призовний вік знижується 27 до 25 років.

Строкова служба скасовується, вводиться базовий військовий вишкіл з 2025 року.

Дані військовозобов’язаного можна оновити в електронному кабінеті або ЦНАП.

Повістки надсилатимуться в електронний кабінет призовника. Електронний кабінет пропонується створити на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг».

Добровольці отримають відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ та підготовки до мобілізації.

Місцеві органи влади зобовʼяжуть забезпечувати прибуття призовників до ТЦК.

Можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Вже після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою.

Якщо призовник добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не зʼявився до ТЦК (в тому числі закордонної дипломатичної установи України), його можуть обмежити у виїзді за кордон, у праві керування транспортним засобом, накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах.

ТЦК може звернутися до суду, щоб накласти обмеження на тих, хто ухиляється від мобілізації. Обмеження діятимуть до виконання зобов’язань.

У період дії воєнного стану чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті з нього, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК, поліціянта, а також представника ДСНС у прикордонній смузі.

Для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково предʼявити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку.

Особи з інвалідністю всіх груп звільняються від служби. Водночас виключена норма захисту від призову для тих, у кого дружина (чоловік), чи батьки мають інвалідність I або II групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб.

Звільняються від призову на військову службу жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

Пропонується надати права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

Особливості обліку держслужбовців

Законопроєкт виключає право на відстрочку від призову у державних службовців. Це стосується працівників Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, прокуратури та Служби судової охорони та патронатної служби.

Бронювання держслужбовців здійснюється у загальному порядку. Категорія «Б» та «В» – половина від військовозобовʼязаних в певному органі.

Голови міських та селищних рад, територіальних громад – мають бронь. Військовозобовʼязані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування – половина від військовозобовʼязаних.

Підготовка мобілізованих

Після мобілізації, всі громадяни проходитимуть обовʼязковий військовий вишкіл 2-3 місяці. Наголошується, що людина не можна відправити одразу на фронт після мобілізації

Людина віком 18-24 років замість призову самостійно обирає, коли пройти військовий вишкіл, який триватиме щонайбільше 5 місяців. Таку підготовку введуть у закладах вищої освіти як окрему навчальну дисципліну (для жінок добровільно). на час підготовки за людиною зберігатиметься її робоче місце.

Виплати військовослужбовцям

Встановлюється грошове забезпечення не менше 20 тисяч гривень за місяць, без врахування додаткової винагороди, яка на період дії воєнного стану становить від 30 до 100 тисяч грн.

Звільнення та відпустки військовослужбовцям

Законопроєкт визначає чіткий термін служби на період воєнного стану. Якщо військовослужбовець безперервно провів на службі 36 місяців, то це стане підставою для звільнення. Рішення щодо звільнення таких військовослужбовців прийматиме Ставки Верховного Головнокомандувача.

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Законопроєкт пропонує, що щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану, протягом календарного року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів. Звільнені з полону військові отримають додаткові 90 днів відпустки зі збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішать продовжити службу.

Джерела: Верховна Рада, Міністерство оборони, hromadske, Forbes