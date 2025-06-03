Новий «Супермен» обійшовся DC у $225 млн і має заробити втричі більше для беззбитковості

DC

Warner Bros. і DC довгий час тримали в таємниці офіційну вартість «Супермена», разом з тим лише посилюючи чутки й спекуляції у ЗМІ.

Останні називали шалену суму в $360 млн, посилаючись на нині недоступну податкову декларацію штату Огайо, що надав пільги для знімань, яку Джеймс Ганн очікувано заперечив. Натомість новий звіт The Wrap звертається до, здавалось б, реальніших цифр у $225 млн — сума, яка вимагає для фільму заробітків приблизно у $700 млн для беззбитковості.

Варто зазначити, що вказаний виробничий бюджет не включає витрат на маркетинг, тож «цифра успішності» може бути ще вищою; тоді як причина, чому вона має бути майже втричі більшою за бюджет полягає в тому, що студії забирають з кінотеатрів лише 40-55% у США і трохи менше за кордоном, з огляду на частки доходу з фільму, які віддають дистриб’юторам, кінотеатрам (іноді акторам чи режисерам), податки, роялті тощо.

Видання пише, що початковий поштовх до успішності в кінотеатрах «Супермену» має надати впізнаваність самого бренду, але цього вистачить лише на суму до $500 млн. Решта справи за відгуками та «сарафанним радіо», а з цим, зважаючи на попередні покази, можуть виникнути проблеми. Раніше DC вже змінила монтажерів фільму, скоротила 25 хв. матеріалу і прибрала «комедійну тональність» — на додаток до перезнімань.

«Супермен» є великою ставкою DC, яка після провалів п’яти останніх фільмів студії («Чорний Адам», «Шазам! Лють богів», «Флеш», «Синій жук» та «Аквамен 2»), має своїм успіхом відкрити шлях для нових фільмів за коміксами. Деякі, на кшталт «Супердівчини», вже відзняті, тоді як решта, і фільм про Сержанта Рока в тому числі, під великим питанням. Ходять також чутки, що Ганн вже запланував спільний фільм для Бетмена і Супермена, а також власну версію «Месників» для DC.

Новий «Супермен» залучив на головні ролі Девіда Коренсвета (Кларк Кент і Супермен), Ніколаса Голта (лиходій Лекс Лютор) і Рейчел Броснаген (Лоїс Лейн), а також покаже кілька камео інших супергероїв, зокрема Метаморфо (Ентоні Керріган), Дівчину-Яструба (Ізабелла Мерсед), Зеленого Ліхтаря (Натан Філіон), Містера Терріфіка (Едді Гатегі), а також Інженера (Марія Габріела де Фарія). Перший тизер-трейлер фільму зібрав рекордні для DC і Warner Bros. 250 млн переглядів за добу, а прем’єра в Україні запланована на 10 липня.