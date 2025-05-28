DC змінила монтажерів «Супермена» після тестових показів — з фільму прибрали 25 хв. матеріалу і «комедійну тональність»

Warner Bros.

Боси Warner Bros. і DC ретельно перевіряють кожен кадр нового «Супермена», аби уникнути чергової невдачі для франшизи. Студії провели вже кілька тестових показів, які спричинили суттєві зміни — як у сюжеті чи тривалості, так і в команді, яка працює над фільмом.

Згідно з перевіреним інсайдером Джорданом Румі з World of Reel, останні покази, окрім перезйомок, призвели до того, що у фільмі скоротили «кількість гумору» та зменшили хронометраж.

«Джерела, близькі до виробництва, кажуть, що фільм отримав неоднозначні відгуки на попередньому тестовому показі, що спровокувало каскад змін. Оригінальна версія Ганна, очевидно, була більше зосереджена на гуморі — те, що не зовсім вразило керівників. У відповідь було скорочено кілька комедійних моментів, що змінило як тон фільму, так і хронометраж», — пише Румі.

Інші «цікаві» зміни торкнулися складу команди монтажерів (нові переставили деякі ключові послідовності й додали другорядні сцени з останніх перезйомок) і композитора (його «замінник» оновив фінальний музичний супровід, як того вимагала нова тональність фільму).

Загалом з попередньої версії «Супермена» вирізали близько 25 хвилин матеріалу, тоді як фінальний хронометраж фільму склав 2 години 2 хвилини.

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«Останній тестовий показ має відбутися цього тижня. Чи окупляться ці зміни в останню хвилину, ще належить побачити, але тепер, коли готовий продукт більше скидається на чудовий фільм, є трохи більше впевненості», — додає Румі.

Новий «Супермен», який стане першим великим кінопроєктом в оновленому всесвіті DC під керівництвом Ганна-Сафрана, залучив на головні ролі Девіда Коренсвета (Кларк Кент і Супермен), Ніколаса Голта (лиходій Лекс Лютор), а також Рейчел Броснаген (Лоїс Лейн). Фільм також покаже кілька камео інших супергероїв, зокрема Метаморфо (Ентоні Керріган), Дівчину-Яструба (Ізабелла Мерсед), Зеленого Ліхтаря (Натан Філіон), Містера Терріфіка (Едді Гатегі), а також Інженера (Марія Габріела де Фарія).

Нагадаємо, що перший тизер-трейлер фільму зібрав рекордні для DC і Warner Bros. 250 млн переглядів за добу, згодом DC опублікувала ще кілька промо-відео, одне з яких висміяли в мережі за нібито невдалий CGI.

В українських кінотеатрах «Супермен» стартує 10 липня.