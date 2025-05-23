Девід Коренсвет назвав «роль своєї мрії» — не «Супермен» з DC, а дехто з всесвіту «Зоряних війн»

Кадр з трейлеру «Супермена» / DC

Девід Коренсвет зіграє нового «Супермена» у DC, однак, виявляється, це не роль його мрії — насправді актор одержимий прагненням приєднатися до всесвіту «Зоряних війн».

В багатьох інтерв’ю Коренсвет розповідає, що вподобав космічну оперу з самого дитинства. До прикладу під час реклами ромкому «Дивись в обидва боки», Девіда запитали з ким з акторів його найчастіше порівнюють. Той без вагань відповів: «Гайден Крістенсен», а коли його колега по фільму Лілі Рейнхарт, здавалось, не зрозуміла про кого йде мова, Коренсвет із легким роздратуванням пояснив: «Енакін Скайвокер… Зоряні війни… Він щось на зразок великої особи».

Торік у грудні під час маркетингового заходу до «Супермена» Коренсвет назвав три своїх улюблені фільми, згадавши «Зоряні війни» (ймовірно, перший фільм); тоді як у подкасті Manly Things прямо заявив, що мріє зіграти джедая у франшизі, започаткованій Джорджем Лукасом, а суперздібність, до якої він прагне — виключно Сила, і аж ніяк не надможливості Супермена.

Пізніше в Instagram Коренсвет ділився відео, де декламує сцену із всесвіту «Star Wars», після чого фани почали активно просувати його на роль джедая у франшизі.

Зрештою Коренсветт, який замінив Генрі Кавіла на посаді Людини зі сталі, цілком має шанс отримати роль в одному з фільмів «Зоряних війн», оскільки Disney напланувала цілу купу проєктів. Перший під назвою «Мандалорець і Ґроґу» очікуємо вже у 2026 році.

Лишилось тільки побачити, як актор впорається із роллю Супермена — оскільки його втілення Людини зі сталі, показане в трейлерах, прийшлось до душі не всім фанатам. Щобільше, ходили чутки, що перші версії фільму стикнулися із проблемами на попередніх переглядах, а Warner Bros. почала сумніватись в його успіху.

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В українських кінотеатрах новий «Супермен» дебютує 10 липня. Нагадаємо, що перший тизер-трейлер фільму зібрав рекордні для DC і Warner Bros. 250 млн переглядів за добу, хоча подальші промо висміяли в мережі за нібито невдалий CGI.

Серед решти акторського складу фільму можна побачити Рейчел Броснаген (Лоїс Лейн), Ніколаса Голта (Лекс Лютор), Ентоні Керрігана (Метаморфо), Ізабелу Мерсед (Дівчина-Яструба), Натана Філіона (Зелений Ліхтар) та ін.

Джерело: Fandomwire