Новий тизер "Месників" показує знищену Школу мутантів, лють Циклопа та давніх суперників

Циклоп в третьому тизері "Месників"

Marvel випустила повноцінний третій тизер “Месників: Сходження Доктора Дума”, в якому показали Людей Ікс. Раніше в мережі бачили лише опис і кілька скріншотів, але тепер ролик можна побачити наживо.

І майже все, що писали у витоках, виявилося правдою. У кадрі з’являється знищена Школа мутантів, крізь яку повільно рухається камера та показує самого Чарльза Ксав’єра, який сидить у своєму кріслі. Далі у повітрі зависає шаховий король, а поруч з’являється Магнето. Давні суперники Чарльз і Ерік беруться за руки один одного як друзі, обмінюються поглядами й усмішками.

“Смерть йде за кожним з нас. Це я знаю напевне. Питання не в тому, чи готовий ти померти. Питання в тому, ким ти будеш, коли закриєш власні очі?” — каже закадровий голос.

Після цього тизер різко змінює тон і показує Циклопа. Він знімає маску, його обличчя забруднене, а з очей вириваються лазерні промені і він починає кричати. Саме цей момент у витоках описували як сцену люті.

Раніше Marvel обмежувалася натяками. Перший тизер показав Стіва Роджерса у виконанні Кріса Еванса з немовлям на руках, але без пояснень сцени. У другому засвітився Тор у виконанні Кріса Гемсворта і тепер нарешті дебютували обіцяні Люди Ікс.

Третій тизер “Месників”

Над фільмом знову працюють брати Руссо. Сценарій пише Стівен Макфілі разом із Майклом Волдроном. Прем’єра “Месники: Сходження Доктора Дума” запланована на 18 грудня 2026 року.