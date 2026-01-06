Новини Кіно 06.01.2026 comment views icon

Новий тизер "Месників" показує знищену Школу мутантів, лють Циклопа та давніх суперників

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Новий тизер "Месників" показує знищену Школу мутантів, лють Циклопа та давніх суперників
Циклоп в третьому тизері "Месників"

Marvel випустила повноцінний третій тизер “Месників: Сходження Доктора Дума”, в якому показали Людей Ікс. Раніше в мережі бачили лише опис і кілька скріншотів, але тепер ролик можна побачити наживо.

І майже все, що писали у витоках, виявилося правдою. У кадрі з’являється знищена Школа мутантів, крізь яку повільно рухається камера та показує самого Чарльза Ксав’єра, який сидить у своєму кріслі. Далі у повітрі зависає шаховий король, а поруч з’являється Магнето. Давні суперники Чарльз і Ерік  беруться за руки один одного як друзі, обмінюються поглядами й усмішками.

“Смерть йде за кожним з нас. Це я знаю напевне. Питання не в тому, чи готовий ти померти. Питання в тому, ким ти будеш, коли закриєш власні очі?” — каже закадровий голос.

Новий тизер "Месників" показує знищену Школу мутантів, лють Циклопа та давніх суперників
Ксав’єр в “Месниках”

Після цього тизер різко змінює тон і показує Циклопа. Він знімає маску, його обличчя забруднене, а з очей вириваються лазерні промені і він починає кричати. Саме цей момент у витоках описували як сцену люті.

Раніше Marvel обмежувалася натяками. Перший тизер показав Стіва Роджерса у виконанні Кріса Еванса з немовлям на руках, але без пояснень сцени. У другому засвітився Тор у виконанні Кріса Гемсворта і тепер нарешті дебютували обіцяні Люди Ікс.

Третій тизер “Месників”

Над фільмом знову працюють брати Руссо. Сценарій пише Стівен Макфілі разом із Майклом Волдроном. Прем’єра “Месники: Сходження Доктора Дума” запланована на 18 грудня 2026 року.

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Аватар 3" офіційно став фільмом-мільярдером — четвертим в карʼєрі Джеймса Кемерона
Після краху "Мегалополіса" Френсіс Форд Коппола продає острів і годинник за ціною як пів острова
Кіт Харрінгтон більше не хоче й наближатися до "Гри престолів", але мріє про "будь-яку роль" в новому "Гаррі Поттері"
Джеймс Кемерон назвав найкращий бойовик всіх часів
З "Дому дракона" в космос: перший тизер фільму "Супердівчина" з Мілі Алкок
Зйомки фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач" офіційно завершено — вони тривали 4 місяці
Кілліан Мерфі й молоді Шелбі: вийшов перший трейлер фільму "Гострі картузи"
Кратос в Боллівуді: індійський блокбастер на Netflix покадрово скопіював бій з God of War
"Інновації прославлять людство": Метью Макконахі та Майкл Кейн ліцензували свої голоси для ШІ
"Диявол носить Prada 2": Меріл Стріп та Енн Гетевей у першому тизері
Трейлер "Одіссеї" Нолана зібрав 121,4 млн переглядів за добу — вдвічі більше, ніж "Оппенгеймер"
"Зоотрополіс 2" заробив $1 млрд за 17 днів прокату
Фейковий торент "Одна битва за іншою" несе троян на ваш ПК через субтитри
"Ці змагання будуть іншими": перші кадри "Голодних ігор" з юним Геймітчем
Для "Одіссеї" Нолана розробили безшумні камери IMAX, щоб виправити головну проблему "Оппенгеймера"
Вийшов перший трейлер "Одіссеї" Крістофера Нолана
Перший трейлер байопіку “Майкл Джексон” — племінник співака в головній ролі
Раккун-Сіті в снігу: перший погляд на фільм "Оселя зла" Зака Креггера
Шон Пенн знявся в українському фільмі за гонорар в $1
Disney звинуватили у крадіжці хореографії для Star Wars: Visions з фанатського відео
"П'ять ночей у Фредді 2" побив рекорд Rotten Tomatoes з "розриву" в оцінках критиків та глядачів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати