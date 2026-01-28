Новий "Відьмак", але не той: CDPR представила гру Reigns The Witcher про смерті Ґеральта з озвучкою Любистка

Ґеральт / The Witcher 3

Британська студія Nerial анонсувала нову гру у світі The Witcher. Це не продовження основної серії: головним героєм знову буде Ґеральт, але історію розповідає Любисток.





Йдеться про карткову гру Reigns: The Witcher. Студія Nerial повернула серію майже через чотири роки після попереднього релізу. У новій частині гравець керує Ґеральтом, але не в класичному RPG-форматі. Сюжет рухається через вибори, випадкові події та рішення, які або просувають історію, або швидко закінчуються смертю героя.





Головна “фішка” цієї частини це подача. Любисток переповідає сотні балад і історій про Білого Вовка. Частина сюжетів знайома фанатам, інші ж навмисно перебільшені, ніби вигадані бардом після кількох келихів. Окрім Ґеральта, у Reigns з’являються Єннефер, Трісс, Весемір та інші герої світу The Witcher.

Разом із класичним геймплеєм, у Reigns з’являться мініігри. Бойові сцени зроблені у форматі ритмічних сутичок, де потрібно вчасно свайпати, ухилятися та готувати удари. За словами розробників, вони надихалися Crypt of the Necrodancer і намагалися передати відчуття “танцю з мечем”, притаманного боям Відьмака.

“Це фанфік-симулятор “Відьмака”. Ви граєте за Ґеральта, намагаєтеся вижити, але всі історії подані через пісні Любистика. Це квести, які могли статися насправді, але водночас це пригоди, створені для розваги слухачів”, — пояснюють розробники.

Смерті тут — не помилка, а частина ідеї. Ґеральт помирає часто й по-різному, а кожна нова спроба це ще одна версія легенди, яку Любисток вигадує наново. Додамо, що гру видає Devolver Digital. Польська студія CD Projekt Red не займається розробкою напряму, однак виступає партнером і надає ліцензію на свою франшизу.

Реліз Reigns: The Witcher запланований на 25 лютого, у гри вже з’явилася сторінка в Steam. Повноцінного виходу The Witcher 4 доведеться ще почекати. Однак, за чутками, повернуться в третю частину з новим DLC можна буде дуже скоро.

