Новини Ігри 09.01.2026

Польські ЗМІ: The Witcher 3 отримає DLC з локацією в стилі "Дюни”

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Польські ЗМІ: The Witcher 3 отримає DLC з локацією в стилі "Дюни”
The Witcher 3 / CD Projekt RED

Польські медіа натякають: The Witcher 3 може отримати нове сюжетне DLC. Події розгортатимуться у пустельному регіоні в стилі “Дюни”, який майже не показували у франшизі.

Чутки про третє приховане доповнення для The Witcher 3 почали активно з’являтися ще минулого місяця. Інсайдерські заяви підкріплювалися непрямими натяками від CD Projekt, яка дала зрозуміти: студія готує щось неанонсоване.

Тепер до цього додалося повідомлення IGN Poland. За даними видання, місцеві джерела знали про такі плани ще кілька років тому. Принаймні на ранньому етапі розробники серйозно розглядали Зерріканію — екзотичний пустельний регіон на далекому сході від основної карти The Witcher 3.

IGN Poland одразу уточнює, що інформація не нова і тягнеться ще з попередніх років. Але редакція вважає Зерріканію логічним вибором. У доповненні “Кров і Вино” вже були натяки на школу Мантикори й згадки про регіон у діалогах. До того ж, Зерріканія давно прописана в настільній грі The Witcher, тож має готову основу для історій і візуалу. І для гравців це буде цікавий хід: з далекого сходу перенесуть на далеку північ.

Польські ЗМІ: The Witcher 3 отримає DLC з локацією в стилі "Дюни”
The Witcher 3 / CD Projekt RED

Eurogamer звернув увагу на фінансову складову: у внутрішній програмі стимулювання CD Projekt простежується часовий відрізок, що нагадує підготовку до великого релізу. За їхніми оцінками, реліз може припасти на 2026 рік. А наразі CD Projekt немає інших очевидних кандидатів.

The Witcher 4 не вийде раніше 2027 року, Cyberpunk 2 ще на кілька років пізніше. Команда продовжує розробляти нову IP, але до релізу їй далеко. Теоретично тим самим загадковим релізом міг бути невеликий спін-оф, але на тлі постійних чуток про DLC для The Witcher 3 всі ці сигнали складаються в одну картину.

При цьому CD Projekt попереджала, що The Witcher 4 не варто очікувати у 2026 році. Студія перейшла до довгострокової стратегії на шість років із релізом одразу кількох ігор серії. На цьому тлі новий контент для The Witcher 3 виглядає як спосіб закрити паузу між великими проєктами.

До того ж студія навряд чи переймається, що доповнення залишиться непоміченим. Гра має готову аудиторію на понад 60 мільйонів користувачів. А нове DLC може стати приводом повернути частину фанатів, ще раз продати гру новим гравцям і акуратно підготувати “переправу” до наступних частин серії.

Джерело: IGN

