Новий витік демонструє великий зовнішній дисплей у складаного смартфона Motorola Razr 40 Ultra

Відомий автор витоків Еван Блас опублікував у Twitter кілька зображень майбутнього складаного смартфона Motorola Razr. На них видно, як зовнішній дисплей розташовується стосовно шарніра та подвійного модуля камери. І він досить великий.

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На зображеннях також показано різні варіанти годинника та меню індивідуального налаштування оформлення інтерфейсу. Користувач зможе змінити шрифт, макет, колір, тему та шпалери на свій смак. І ще, схоже, з’явиться новий варіант кольору – на одному із зображень фігурує шарнір темно-червоного кольору.

Блас називає продемонстрований пристрій Motorola Razr 40 Ultra. Тим самим підтверджується попередня інформація про те, що Razr наступного покоління буде випущено у двох варіантах: стандартна модель Ultra та Razr Lite. За чутками, Razr Ultra оснащуватиметься з 3,5-дюймовим дисплеєм, а версія Lite отримає значно менший зовнішній дисплей, який оточує лише камери.

Таким чином, модель Razr Ultra матиме більший дисплей, ніж конкуренти Samsung Galaxy Z Flip 4 (1,9 дюйма) та Oppo Find N2 Flip (3,26 дюйма). Це дозволить виводити на нього більше корисної інформації, переглядати повідомлення та робити швидкі відповіді, не розкриваючи пристрій.

Очікується, що презентація нових смартфонів серії Motorola Razr відбудеться 1 червня. А місяцем пізніше очікується поява Galaxy Z Flip 5, який може отримати ще більший зовнішній дисплей.

Джерело: The Verge