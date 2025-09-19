NVIDIA купує акції Intel на $5 млрд: компанії створять чипи x86 з GPU RTX для ПК і ШІ

CEO Intel Ліп-Бу Тан та голова NVIDIA Дженсен Хуанг / X, Ліп-Бу Тан

Два потужних виробники процесорів та відеокарт частково об’єднуються. Процесори Intel x86 отримають відеокарти NVIDIA RTX для застосування у звичайних ПК та серверах ШІ.

Користувацькі комп’ютери з процесорами Intel та відеочипами NVIDIA у єдиному корпусі здатні спричинити революцію на ринку ПК фізичним об’єднанням “найкращого з обох світів”. Попри зусилля AMD, комбінація Intel і NVIDIA все ще найпоширеніша, зокрема у ноутбуках, щільна інтеграція підійме її на новий рівень.

“Компанії зосередяться на безперешкодному поєднанні архітектур NVIDIA та Intel за допомогою NVIDIA NVLink — інтеграції сильних сторін штучного інтелекту NVIDIA та прискорених обчислень з провідними технологіями процесорів Intel та екосистемою x86 для надання клієнтам передових рішень”, — йдеться у повідомленні NVIDIA.

Intel “створюватиме та пропонуватиме на ринку” процесори x86 з чиплетною інтеграцією RTX для індивідуального використання. Це означає, що нові процесори для звичайних покупців будуть брендовані “синім”. Надзвичайно надихає формулювання “на широкому спектрові ПК” — вочевидь, йдеться про всебічне охоплення ринку, а не про якісь вузькі рішення.

“Архітектура x86 від Intel була основою сучасних обчислень протягом десятиліть, і ми впроваджуємо інновації в усьому нашому портфоліо, щоб забезпечити робочі навантаження майбутнього. Провідні платформи Intel для центрів обробки даних та клієнтських обчислень у поєднанні з нашими технологічними процесами, виробництвом та передовими можливостями упаковки доповнять лідерство NVIDIA у сфері штучного інтелекту та прискорених обчислень, що дозволить досягти нових проривів у галузі. Ми цінуємо довіру, яку Дженсен та команда NVIDIA виявили до нас своїми інвестиціями, і з нетерпінням чекаємо на майбутню роботу, оскільки ми впроваджуємо інновації для клієнтів та розвиваємо наш бізнес”, — сказав Ліп-Бу Тан, генеральний директор Intel.

Також Intel створюватиме чипи x86 для центрів обробки даних “на замовлення NVIDIA”. Замовник інтегруватиме їх у свої майбутні платформи штучного інтелекту.

“Штучний інтелект забезпечує нову промислову революцію та переосмислює кожен рівень обчислювального стека — від чипів до систем та програмного забезпечення. В основі цього переосмислення лежить архітектура CUDA від NVIDIA. Ця історична співпраця тісно поєднує штучний інтелект і стек прискорених обчислень NVIDIA з процесорами Intel та величезною екосистемою x86 — двох платформ світового класу. Разом ми розширимо наші екосистеми та закладемо основу для наступної ери обчислювальної техніки”, — зазначає засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

NVIDIA купує акції Intel за ціною $23,28 (приблизно на 6% нижче поточної ринкової ціни) загальною вартістю $5 млрд (це близько 5% акцій). Інвестиції “підлягають звичайним умовам закриття, включаючи необхідні дозволи регуляторних органів” — тобто компаніям ще доведеться боротися за угоду.

У намаганні отримати власний центральний процесор NVIDIA намагалася придбати ARM, але ця угода зірвалась. Компанія використовує ядра ARM у деяких своїх продуктах, як Jetson AGX Orin, оснащений ядрами Cortex-A78AE. У минулому виробник відеокарт також мав власні ядра ARM Vera та Denver. Також “зелені” співпрацюють з виробником мобільних процесорів MediaTek.

Раніше Intel вже працювала над інтеграцію відеоядра AMD. У 2017 році компанія випустила процесори Kaby Lake-G з CPU Inte та GPU AMD Radeon, поєднаними у єдиному корпусі. Виробництво цих чипів було згорнуте у 2019 році.

Intel та NVIDIA поки не оголосили якісь конкретні плани або терміни. У коментарях обох компаній йдеться, що наразі вони дотримуватимуться поточних дорожніх карт. Невідомо, що станеться з графічною архітектурою Intel Ark, чи вироблятиме Intel Foundry чипи NVIDIA та чи обійме остання якийсь керівний вплив в Intel, акції якої зросли після оголошення про співпрацю.

