banner
Новини Технології 19.09.2025 comment views icon

NVIDIA купує акції Intel на $5 млрд: компанії створять чипи x86 з GPU RTX для ПК і ШІ

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

NVIDIA купує акції Intel на $5 млрд: компанії створять чипи x86 з GPU RTX для ПК і
CEO Intel Ліп-Бу Тан та голова NVIDIA Дженсен Хуанг / X, Ліп-Бу Тан

Два потужних виробники процесорів та відеокарт частково об’єднуються. Процесори Intel x86 отримають відеокарти NVIDIA RTX для застосування у звичайних ПК та серверах ШІ.

Користувацькі комп’ютери з процесорами Intel та відеочипами NVIDIA у єдиному корпусі здатні спричинити революцію на ринку ПК фізичним об’єднанням “найкращого з обох світів”. Попри зусилля AMD, комбінація Intel і NVIDIA все ще найпоширеніша, зокрема у ноутбуках, щільна інтеграція підійме її на новий рівень.

“Компанії зосередяться на безперешкодному поєднанні архітектур NVIDIA та Intel за допомогою NVIDIA NVLink — інтеграції сильних сторін штучного інтелекту NVIDIA та прискорених обчислень з провідними технологіями процесорів Intel та екосистемою x86 для надання клієнтам передових рішень”, — йдеться у повідомленні NVIDIA.

Intel “створюватиме та пропонуватиме на ринку” процесори x86 з чиплетною інтеграцією RTX для індивідуального використання. Це означає, що нові процесори для звичайних покупців будуть брендовані “синім”. Надзвичайно надихає формулювання “на широкому спектрові ПК” — вочевидь, йдеться про всебічне охоплення ринку, а не про якісь вузькі рішення.

“Архітектура x86 від Intel була основою сучасних обчислень протягом десятиліть, і ми впроваджуємо інновації в усьому нашому портфоліо, щоб забезпечити робочі навантаження майбутнього. Провідні платформи Intel для центрів обробки даних та клієнтських обчислень у поєднанні з нашими технологічними процесами, виробництвом та передовими можливостями упаковки доповнять лідерство NVIDIA у сфері штучного інтелекту та прискорених обчислень, що дозволить досягти нових проривів у галузі. Ми цінуємо довіру, яку Дженсен та команда NVIDIA виявили до нас своїми інвестиціями, і з нетерпінням чекаємо на майбутню роботу, оскільки ми впроваджуємо інновації для клієнтів та розвиваємо наш бізнес”, — сказав Ліп-Бу Тан, генеральний директор Intel.

Також Intel створюватиме чипи x86 для центрів обробки даних “на замовлення NVIDIA”. Замовник інтегруватиме їх у свої майбутні платформи штучного інтелекту.

“Штучний інтелект забезпечує нову промислову революцію та переосмислює кожен рівень обчислювального стека — від чипів до систем та програмного забезпечення. В основі цього переосмислення лежить архітектура CUDA від NVIDIA. Ця історична співпраця тісно поєднує штучний інтелект і стек прискорених обчислень NVIDIA з процесорами Intel та величезною екосистемою x86 — двох платформ світового класу. Разом ми розширимо наші екосистеми та закладемо основу для наступної ери обчислювальної техніки”, — зазначає засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

NVIDIA купує акції Intel за ціною $23,28 (приблизно на 6% нижче поточної ринкової ціни) загальною вартістю $5 млрд (це близько 5% акцій). Інвестиції “підлягають звичайним умовам закриття, включаючи необхідні дозволи регуляторних органів” — тобто компаніям ще доведеться боротися за угоду.

У намаганні отримати власний центральний процесор NVIDIA намагалася придбати ARM, але ця угода зірвалась. Компанія використовує ядра ARM у деяких своїх продуктах, як Jetson AGX Orin, оснащений ядрами Cortex-A78AE. У минулому виробник відеокарт також мав власні ядра ARM Vera та Denver. Також “зелені” співпрацюють з виробником мобільних процесорів MediaTek.

NVIDIA купує акції Intel на $5 млрд: компанії створять чипи x86 з GPU RTX для ПК і ШІ
Система на Jetson AGX Orin / NVIDIA

Раніше Intel вже працювала над інтеграцію відеоядра AMD. У 2017 році компанія випустила процесори Kaby Lake-G з CPU Inte та GPU AMD Radeon, поєднаними у єдиному корпусі. Виробництво цих чипів було згорнуте у 2019 році.

NVIDIA купує акції Intel на $5 млрд: компанії створять чипи x86 з GPU RTX для ПК і ШІ
Чип Intel Kaby Lake-G з CPU Intel та GPU AMD Radeon/ Photo by Walden Kirsch

Intel та NVIDIA поки не оголосили якісь конкретні плани або терміни. У коментарях обох компаній йдеться, що наразі вони дотримуватимуться поточних дорожніх карт. Невідомо, що станеться з графічною архітектурою Intel Ark, чи вироблятиме Intel Foundry чипи NVIDIA та чи обійме остання якийсь керівний вплив в Intel, акції якої зросли після оголошення про співпрацю.

Джерела: NVIDIA, GSMArena, Tom’s Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Нова відеокарта AMD Radeon RX 9060 перемагає RTX 5050 і майже наздоганяє 5060
Офіційно: NVIDIA App приносить подвоєння FPS Smooth Motion на RTX 40 та перепризначення DLSS у драйвері
Найбільший апгрейд: NVIDIA GeForce NOW отримав RTX 5080, покращення трансляції та будь-які ігри зі Steam
В ідеальному пакуванні: NVIDIA RTX 5090 без процесора і пам'яті прийшла з французького Amazon
Конденсатор NVIDIA RTX 5090 вибухнув та погнув радіатор без ігрового навантаження: "Це ще "захопливий досвід", чи вже "нейронний рендеринг?"
Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
AMD Magnus APU: новий процесор Xbox конкуруватиме з ПК, а не з PlayStation 6
У 2,5 раза швидша за NVIDIA RTX 5090 у трасуванні: Bolt Graphics анонсує відеокарти Zeus
«Реанімація» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — випадок передчасної деградації процесора
Після квартальних збитків Intel скорочує понад 5,5 тис. працівників у США
Криптогаманець MetaMask прискорено зношує SSD — розширення браузера записує по 420 ГБ на добу
NVIDIA RTX 50 Super представлять на CES 2026, — інсайд та характеристики
Arm представила ядра Lumex і графіку Mali G1-Ultra для смартфонів: прискорення ШІ та +40% FPS в іграх
Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
Вбудований AMD Strix Halo та до 128 ГБ LPDDR5X — Sixunited представила материнські плати «все-в-одному»
Карта розширення Gigabyte додає у ПК 512 ГБ оперативної пам’яті
Цю цукерку вже їли: Intel випустила Core 5 120/120F, які насправді i5-12400
Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
Назад у майбутнє: нові AMD Ryzen 9000G будуть не дуже новими
Китай наздоганяє AMD: процесор Zhaoxin KH-50000 з 96 ядрами та 12x DDR5 відповідає серверному EPYC 9004
Перша материнська плата Intel Panther Lake — фото і характеристики
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати