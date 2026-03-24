Технології 24.03.2026

Перші тести Intel Wildcat Lake: бюджетний Core 5 320 майже наздоганяє Ryzen 5

Вадим Карпусь

Перші тести Intel Wildcat Lake: бюджетний Core 5 320 майже наздоганяє Ryzen 5
Intel Wildcat Lake: на що здатний Core 5 320 для бюджетних ноутбуків

Intel готує нову бюджетну лінійку мобільних процесорів Wildcat Lake, і перші результати тестів уже з’явилися в мережі. У базах Geekbench і CrossMark засвітилися моделі Core 3 310 та Core 5 320, що дає перше уявлення про їхню реальну продуктивність.


Тести продуктивності Intel Wildcat Lake

Процесор Intel Core 5 320 показав близько 2600 балів у одноядерному тесті Geekbench. Це ставить його в один ряд із такими чипами, як Intel Core i5-14600, AMD Ryzen AI 9 HX 375 та Intel Core Ultra 9 285H, які набирають 2630, 2638 і 2604 бали відповідно.

У багатоядерному режимі тестування результат становить 7913 балів. Це майже рівень AMD Ryzen 5 8640U та AMD Ryzen 5 7540U, які мають близько 7996 і 7983 балів. Варто врахувати, що ці процесори Intel мають 6 ядер, з яких лише 2 — продуктивні (P-Cores).

Лінійка чипів Wildcat Lake розміститься в нижньому сегменті мобільної серії Core 300. Повних характеристик поки немає, але вже відомо, що старші моделі можуть отримати частоту до 4,6 ГГц у бусті (наприклад, Core 5 350).


Щодо графіки, чипи отримають лише 2 ядра Xe2. Це мінімальна конфігурація, яка одразу натякає на базові сценарії використання.

Судячи з цих характеристик, лінійка Wildcat Lake орієнтований на ультрабюджетні ноутбуки. Це той сегмент, де важлива ціна, базова продуктивність і енергоефективність, а не максимальна потужність. Аналітики проводять паралелі з дешевими пристроями на кшталт MacBook Neo, про які ходять чутки як про новий бюджетний клас ноутбуків.

Цікаво, що один із тестів показав материнську плату від Dell. Це натякає, що компанія вже готує ноутбук на цих процесорах.

Перші тести Intel Wildcat Lake: бюджетний Core 5 320 майже наздоганяє Ryzen 5

Intel Core 5 320 демонструє цікаву картину: при мінімальній конфігурації він тримається на рівні значно потужніших процесорів у одноядерних задачах і не сильно відстає в багатоядерних. Але обмежена графіка та, ймовірно, проста архітектура вказують, що це рішення для офісу, навчання і базових задач, а не для ігор чи важких обчислень. Wildcat Lake виглядає як спроба Intel закрити найнижчий сегмент ринку без радикальних компромісів у швидкості.

Спецпроєкти
The Missing 40%: Bitget запускає масштабну партнерську програму із призовим фондом $1 млн
Bitget і SlowMist опублікували аналіз нових ризиків, пов’язаних із AI-агентами та їхніми самостійними операціями

Intel повертається: перші тести Core Ultra 300 демонструють на чверть швидший CPU та графіку рівня мобільної RTX 4050

Джерело: videocardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
Корейський злодій накрав відеокарт з магазину на $14 000, хоча взяв всього три "штуки"
Intel повертається: перші тести Core Ultra 300 демонструють на чверть швидший CPU та графіку рівня мобільної RTX 4050
Материнські плати ASRock "вбили" п'ять Ryzen 9000 за одну добу
На 20 доларів більше: AMD назвала дату запуску та ціну Ryzen 7 9850X3D
Перші тести Snapdragon X2 Elite: Apple M5 і нові процесори Intel та AMD пасуть задніх
Intel випустила XeSS 3 MFG: генерація кількох кадрів доступна на відеокартах Arc та в іграх з підтримкою XeSS 2
Найшвидший в історії Apple: новий процесор M5 Max перевершив Ryzen AI Max+ 395 та процесори Intel в Geekbench 6
Навіть в космосі: Intel інтегрує процесори Xeon 6 у системи NVIDIA Rubin
Ігрові ПК подорожчають на 15-30%: MSI про дефіцит GPU NVIDIA та ріст цін на пам'ять
Або ШІ, або відеокарти: NVIDIA скасувала запуск RTX 50 SUPER у 2026 році
HP: пам’ять вже становить 35% собівартості ПК — удвічі більше, ніж торік
Мем, якого ми не просили: на Best Buy з'явилась Nvidia RTX 5090 за $5090
GeForce RTX 5090 влаштувала фаєр-шоу на камеру під час першого запуску: випадок не гарантійний
Слабке місце Intel Core Ultra X9 388H: обмеження PCIe може завадити появі дискретних відеокарт в ноутбуках
Геймер-щасливчик знайшов "скарб" у материнській платі з eBay: $50 "окупились" чотирма SSD на $1500
Intel офіційно підтвердила існування Arc Pro B70
Перші тести Snapdragon X2 Elite Extreme у Geekbench: до 23198 балів у багатоядерному режимі
Intel припиняє виробництво процесорів Core 12 Alder Lake
Замовив 32 ГБ пам'яті за $300, а отримав 320 ГБ: помилка на $4000
Краще за консоль? Продуктивність iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурує з Xbox Series S
Intel представила процесори Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus
