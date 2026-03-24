Перші тести Intel Wildcat Lake: бюджетний Core 5 320 майже наздоганяє Ryzen 5

Intel Wildcat Lake: на що здатний Core 5 320 для бюджетних ноутбуків

Intel готує нову бюджетну лінійку мобільних процесорів Wildcat Lake, і перші результати тестів уже з’явилися в мережі. У базах Geekbench і CrossMark засвітилися моделі Core 3 310 та Core 5 320, що дає перше уявлення про їхню реальну продуктивність.





Тести продуктивності Intel Wildcat Lake

Процесор Intel Core 5 320 показав близько 2600 балів у одноядерному тесті Geekbench. Це ставить його в один ряд із такими чипами, як Intel Core i5-14600, AMD Ryzen AI 9 HX 375 та Intel Core Ultra 9 285H, які набирають 2630, 2638 і 2604 бали відповідно.

У багатоядерному режимі тестування результат становить 7913 балів. Це майже рівень AMD Ryzen 5 8640U та AMD Ryzen 5 7540U, які мають близько 7996 і 7983 балів. Варто врахувати, що ці процесори Intel мають 6 ядер, з яких лише 2 — продуктивні (P-Cores).

Лінійка чипів Wildcat Lake розміститься в нижньому сегменті мобільної серії Core 300. Повних характеристик поки немає, але вже відомо, що старші моделі можуть отримати частоту до 4,6 ГГц у бусті (наприклад, Core 5 350).





Щодо графіки, чипи отримають лише 2 ядра Xe2. Це мінімальна конфігурація, яка одразу натякає на базові сценарії використання.

Судячи з цих характеристик, лінійка Wildcat Lake орієнтований на ультрабюджетні ноутбуки. Це той сегмент, де важлива ціна, базова продуктивність і енергоефективність, а не максимальна потужність. Аналітики проводять паралелі з дешевими пристроями на кшталт MacBook Neo, про які ходять чутки як про новий бюджетний клас ноутбуків.

Цікаво, що один із тестів показав материнську плату від Dell. Це натякає, що компанія вже готує ноутбук на цих процесорах.

Intel Core 5 320 демонструє цікаву картину: при мінімальній конфігурації він тримається на рівні значно потужніших процесорів у одноядерних задачах і не сильно відстає в багатоядерних. Але обмежена графіка та, ймовірно, проста архітектура вказують, що це рішення для офісу, навчання і базових задач, а не для ігор чи важких обчислень. Wildcat Lake виглядає як спроба Intel закрити найнижчий сегмент ринку без радикальних компромісів у швидкості.

Джерело: videocardz