Официально: NVIDIA объявила о покупке ARM за $40 млрд





Прошлая неделя выдалась крайне богатой на крупные и весьма неожиданные анонсы, но эта обещает стать еще насыщеннее и интереснее. В ночь на 14 сентября появилось официальное подтверждение появившейся накануне информации о продаже британского разработчика процессорных микроархитектур ARM графическому чипмейкеру NVIDIA.

О том, что SoftBank ищет покупателя для бизнеса ARM Holdings стало известно в июле. В числе потенциальных покупателей изначально называлась Apple, что вполне логично, учитывая грядущий переход купертиновского гиганта с процессоров Intel на CPU собственной разработки на базе архитектуры ARM. Позже появились сообщения, что NVIDIA полна решимости приобрести активы ARM Holdings, планируя рассчитаться денежными средствами и акциями. Против продажи ARM компании NVIDIA выступил сооснователь ARM, назвав потенциальную сделку «большой ошибкой», а последние сообщения указывали, что если продажа ARM и состоится, то не NVIDIA, а консорциуму из нескольких компаний, в который может войти и Samsung. Тем не менее именно NVIDIA выступила единоличным покупателем ARM.

When SoftBank bought Arm in 2016, Nvidia was worth about $30 billion. Now Nvidia is valued at $300 billion

https://t.co/3Dm16yDBgY via @technology — Alistair Barr (@alistairmbarr) September 13, 2020

Сумма сделки — 40 миллиардов долларов. Это заметно меньше предполагаемой суммы в $52 млрд, которую, как говорилось в более ранних сообщениях, сооснователь SB Масаёси Сон планировал выручить от продажи активов. Но это все равно является одной из крупнейших приобретений в истории в полупроводниковой отрасли.

NVIDIA выплатит Softbank 12 миллиардов долларов денежными средствами и еще 21,5 миллиарда — своими акциями. При условии достижения ARM определенных целей, NVIDIA выплатит дополнительно еще 5 миллиардов долларов. Еще 1,5 миллиарда в акциях получат сотрудники ARM. Итого получается 40 миллиардов долларов.

ARM продолжит работать как независимое подразделение Nvidia. Штаб-квартира разработчика процессорных архитектур останется в Великобритании, а сама компания «продолжит использовать свою модель открытого лицензирования, сохраняя при этом глобальный нейтралитет клиентов».

В беседе с Forbes генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что его первоочередной задачей после приобретения будет «распространение технологий NVIDIA сквозь обширную сеть ARM». Однако это не обязательно означает, что ARM изменит свою текущую модель лицензирования. Как отмечает Bloomberg, Хуанг сказал, что NVIDIA тратит много денег на приобретение разных активов и не в ее интересах делать что-либо, что могло бы привести к оттоку клиентов.

SoftBank купила британского разработчика процессорных архитектур ARM в 2016 году за $31 млрд, что стало крупнейшей в истории IT-сделкой в Европе. Сейчас ARM Holdings входит в структуру принадлежащего холдингу фонда Vision Fund объемом $100 млрд. Фонд Vision Fund ранее был одним из крупнейших инвесторов NVIDIA, но в начале прошлого года он продал все свои акции на общую сумму $3,6 млрд.

В то же время, как мы уже неоднократно упоминали, с учетом положения ARM (разработки ARM лицензируют Intel, NVIDIA, Apple, Qualcomm, TSMC, Samsung и многие другие компании) и NVIDIA сделка будет подвергнута серьезной проверке со стороны антимонопольных органов. И получение всех необходимых одобрений регуляторов для завершения сделки пока находится под большим вопросом.

Говоря о грядущих событиях этой недели, уже завтра, 15 сентября пройдет презентация Apple с анонсом новых Apple Watch и iPad, а также состоится запуск Microsoft xCloud, 16 сентября — презентация PlayStation 5 (там точно покажут игры стартовой линейки, а также, вероятно, наконец раскроют цены, а также даты старта предзаказов и продаж), 17 сентября — старт продаж GeForce RTX 3080 и анонс компактного флагмана Sony Xperia 5 II.

Источник: The Verge