Официально: NVIDIA объявила о покупке ARM за $40 млрд

Прошлая неделя выдалась крайне богатой на крупные и весьма неожиданные анонсы, но эта обещает стать еще насыщеннее и интереснее. В ночь на 14 сентября появилось официальное подтверждение появившейся накануне информации о продаже британского разработчика процессорных микроархитектур ARM графическому чипмейкеру NVIDIA.

О том, что SoftBank ищет покупателя для бизнеса ARM Holdings стало известно в июле. В числе потенциальных покупателей изначально называлась Apple, что вполне логично, учитывая грядущий переход купертиновского гиганта с процессоров Intel на CPU собственной разработки на базе архитектуры ARM. Позже появились сообщения, что NVIDIA полна решимости приобрести активы ARM Holdings, планируя рассчитаться денежными средствами и акциями. Против продажи ARM компании NVIDIA выступил сооснователь ARM, назвав потенциальную сделку «большой ошибкой», а последние сообщения указывали, что если продажа ARM и состоится, то не NVIDIA, а консорциуму из нескольких компаний, в который может войти и Samsung. Тем не менее именно NVIDIA выступила единоличным покупателем ARM.

When SoftBank bought Arm in 2016, Nvidia was worth about $30 billion. Now Nvidia is valued at $300 billion

