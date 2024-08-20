NVIDIA оголосила про партнерство з MediaTek — монітори з G-Sync не потребуватимуть окремого чипа

Сьогодні NVIDIA оголосила про партнерство з MediaTek, яке принесе технологію G-Sync у чипи масштабування цього виробника. Монітори з новим чипом не потребуватимуть окремого і дорогого модуля NVIDIA G-Sync Ultimate.

Технологія NVIDIA G-Sync, як і аналогічна AMD FreeSync, дозволяє синхронізувати частоту оновлення монітора з частотою відтворення кадрів у грі. Монітор та відеокарта працюють узгоджено, щоб усунути артефакти розриву та запропонувати більш плавне зображення.

Хоча обидві технології пропонують подібні функції, AMD FreeSync завжди мала важливу перевагу — вона не потребує додаткової апаратної підтримки. Якщо ж виробник монітора хоче додати підтримку повного набору функцій NVIDIA G-Sync, йому потрібно додати окремий модуль, що збільшує вартість дисплея.

Завдяки партнерству з NVIDIA вбудований у монітори чип масштабування MediaTek матиме повний набір технологій G-Sync Ultimate. Такі чипи MediaTek є популярними серед виробників моніторів, тому існує можливість здешевшання технології для клієнта. Коли G-Sync була представлена понад десять років тому, додаткова мікросхема NVIDIA для моніторів коштувала понад $200, відповідно збільшуючи ціну кінцевого пристрою.

Крім того, NVIDIA G-Sync Ultimate відчутно гріється та вимагає активного охолодження. MediaTek у майбутньому чипі використовуватиме спеціальну технологію ASIC — вони будуть значно прохолоднішими та не потребуватимуть активного охолодження.

Однак невідомо, на яких умовах масштабувальні чипи MediaTek використовуватимуть NVIDIA G-Sync. Не виключено, що частина витрат теж буде перенесена на кінцевого користувача. Проте на поширення розповсюдження технології коштом чипів MediaTek все ж можна буде сподіватися.

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Також NVIDIA зазначає, що нещодавно анонсована технологія Pulsar, яка забезпечує чотирикратне збільшення чіткості рухів для зменшення розмиття зі збереженням деталей, також підтримується у нових чипах MediaTek.

Першими моніторами з ними стануть Acer Predator XB273U F5, AOC Agon Pro AG276QS2 та Asus ROG Swift PG27AQNR. Це 27” моделі з роздільною здатністю 1440p та частотою оновлення 360 Гц.

Джерела: NVIDIA, Tom’s Hardware

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