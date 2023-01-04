NVIDIA на CES 2023: відеокарти RTX 4000 для ноутбуків, RTX 4070 Ti для ПК за $799, GeForce NOW для автомобілів та DLSS для масштабування відео

Презентацію NVIDIA для виставки CES 2023 відкрив не голова компанії Дженсен Хуанг, а Джефф Фішер, старший віцепрезидент з ігор. Він розповів не тільки про відеокарти, а й про безліч розумних технологій та їхнє впровадження.

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Відеокарти NVIDIA RTX 4000 для ноутбуків

Мобільна серія графічних процесорів NVIDIA RTX 4000, що заснована на архітектурі Ada Lovelace, підтримує енергоощадну технологію Max-Q 5-го покоління. Підтримка включає використання пам’яті GDDR6 з наднизькою напругою та тришвидкісні контролери пам’яті.

Архітектура підтримує провідні інтелектуальні технології обробки графіки, такі як масштабування DLSS 3. Компанія представила мобільні відеокарти RTX 4090 та RTX 4080 для ентузіастів, а також графічні процесори середнього рівня RTX 4070, 4060 та 4050.

RTX 4090

Відеокарта NVIDIA RTX 4090 для ноутбуків заснована на графічному процесорі AD103 з 9728 ядрами CUDA. Така конфігурація вже використовується десктопною відеокартою RTX 4080. Карта є наступником графічного процесора RTX 3080 Ti на базі Ampere з таким самим максимальним TGP в 150 Вт (без урахування Dynamic Boost).

NVIDIA підтверджує, що ця відеокарта забезпечує 38,9 Тфлопс обчислювальної потужності з одинарною точністю, що майже відповідає рівню настільної RTX 4070 Ti, представленої сьогодні. Однак за продуктивністю це далеко не RTX 4090 для ПК, яка приблизно вдвічі швидше.

RTX 4080

Графічний адаптер RTX 4080 базується на процесорі AD104 з 7424 ядрами CUDA та 12 ГБ пам’яті GDDR6. Цю модель також прив’язано до TGP 150 Вт, проте будуть і варіанти з низьким споживанням – до 60 Вт (тому обов’язково ознайомтеся зі специфікаціями ноутбука перед придбанням).

Флагманські відеокарти для ноутбуків RTX 4080 та 4090 заявлені як досить потужні, щоб грати на трьох моніторах 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду.

RTX 4070

Мобільний варіант NVIDIA RTX 4070 заснований на чипі AD106 із 4608 ядрами CUDA з тактовою частотою до 2,175 ГГц. Карта буде працювати в діапазоні від 35 Вт до 115 Вт, той самий діапазон буде актуальним для RTX 4060 та RTX 4050. Модель 4070 оснащена 8 ГБ пам’яті GDDR6, котра працює через 128-бітну шину, як і RTX 4060.

Молодші мобільні відеокарти для ноутбуків збудовані на чипі AD107. RTX 4060 матиме 3072 ядра CUDA, а RTX 4050 дебютує з 2560 ядрами. RTX 4050 оснащено 6 ГБ пам’яті GDDR6 та 96-бітною шиною пам’яті. GeForce RTX 4050, 4060 і 4070 заявлені швидшими за RTX 3080. Вони повинні бути досить швидкі для ігор з роздільною здатністю 1440p, щоб забезпечити до 80 кадрів в секунду і приблизно вдвічі швидшими за PlayStation 5.

Ціна ноутбуків з графічними процесорами RTX починається від $999. Відеокарти RTX 4070/4060/4050 будуть доступні з 22 лютого, а серія RTX 4080/4090 буде запущена на два тижні раніше – 8 лютого. Ціна ноутбуків на їхній основі починається від $1999.

NVIDIA RTX 4070 Ti для настільних ПК

Відеокарта RTX 4070 Ti забезпечує продуктивність до 40 Тфлопс. Карту засновано на графічному процесорі AD104 з 7680 ядрами CUDA та оснащено 12 ГБ пам’яті GDDR6X 21 Гбіт/с. 192-бітна шина пам’яті обмежує пропускну здатність величиною 504 ГБ/с (на 104 ГБ/с менше, ніж в RTX 3070 Ti).

NVIDIA 4070 Ti буде випущено лише у вигляді партнерських карт, що означає відсутність Founder Edition (попри наявність її рендерів). Більшість кастомних виконань оснащені трьома вентиляторами та займають від 2 до 3,5 слота, чого цілком достатньо для TDP 285 Вт.

Як і представлені раніше топові відеокарти серії, 4070 Ti виробляється за техпроцесом TSMC 4N. Чип AD104 оснащений приблизно 35,8 млрд транзисторами, розмір його кристала – близько 295 мм². Сайт VideoCards звів характеристики всіх представлених настільних відеокарт Ada Lovelace в наочну таблицю:

У продаж карта надійде 5 січня за рекомендованою ціною $799. ASUS, Inno3D, Gigabyte, Colorful та Galax вже представили власні варіанти відеокарти – відомі на цю мить ціни стартують з рекомендованої та підійматися до $969.

DLSS – не тільки для ігор, але й для підвищення роздільної здатності відео

Технологія DLSS дуже важлива для NVIDIA, з новин про неї Джефф Фішер почав презентацію. За його словами, наступне велике оновлення DLSS 3 вийде протягом найближчих кількох місяців. Говорячи про темпи впровадження технології, Фішер відзначив її анонс у 50 іграх, що вийшли або готуються до релізу.

У новому релізі планується покращити згладжування, зменшити кількість артефактів у вигляді ореолів та покращити стабільність зображення у русі. Поліпшення працюватимуть не лише з третьою версією, а й з DLSS 2 (повністю чи частково?). Оновлення отримають ігри, що вже працюють з DLSS 3.

Функція RTX Video Super Resolution, або DLSS Video дозволить масштабувати відеопотоки з FullHD в 4K у відповідній якості за допомогою DLSS. Штучний інтелект, що самонавчається, буде згладжувати та прибирати артефакти, котрі виникають під час апскейлу, дозволяючи зробити зображення якіснішим та чіткішим на 4K-моніторах.

Виходячи з матеріалів презентації, технологія буде доступною у браузерах, зокрема, Chrome та Edge, та на відеокартах RTX. Для серій RTX 3000 та 4000 її запуск відбудеться у лютому, пізніше вона запрацює й на RTX 2000. Чи буде RTX Video Super Resolution працювати в інших програмах та з іншими роздільними здатностями – поки що невідомо.

GeForce NOW – рендеринг на RTX 4080 та доступність в автомобілях

Для створення потоку найкращої якості GeForce NOW отримає сервери на базі відеокарти RTX 4080. Система зможе забезпечити продуктивність у 64 Тфлопс – майже у два рази вище, ніж на RTX 3080. Тариф GeForce NOW Ultimate замінить план RTX 3080 та коштуватиме $20 на місяць.

Максимально можлива частота в іграх, що транслюються, після оновлення складе 240 кадрів в секунду. У роздільній здатності 4K максимум складе 12 FPS. Крім синхронізації G-Sync, сервіс отримає підтримку технології Reflex, що зменшує затримку сигналу до монітора. Також буде додано підтримку широкоформатних екранів з максимальною роздільною здатністю до 3840×1600. Усі нововведення з’являться на американських та європейських серверах вже цього місяця.

GeForce NOW не лише покращує якість, а й поширюється на автомобілі. Доступ до ігор забезпечить платформа NVIDIA Drive на водійському та передньому місці під час простою авто або у будь-який час із задніх сидінь. Ініціативу вже впроваджують Hyundai, включаючи Kia, BYD та Polestar.

Система працюватиме в OC Android або за допомогою браузера. Заявлено доступність 1500 ігор. Підтримка автомобілями GeForce NOW надалі розшириться. Для підключення та комфортної гри у дорозі знадобиться стійкий зв’язок 4G або 5G

Платформі автономного водіння NVIDIA Drive також приділили увагу презентації. Вона отримає нове обладнання, нові датчики та багато іншого, а також буде оновленою ​​для автомобілів, що вже виробляються. Також система матиме підтримку віртуальної реальності за допомогою відповідних окулярів або шоломів.

Інтелектуальні технології NVIDIA

Погляд у камеру з NVIDIA Broadcast – штучний інтелект скоригує напрям погляду ведучого трансляції на глядача, якщо він буде спрямованим в інший бік.

Спільна робота в Omniverse Nucleus Cloud – робоче середовище Omniverse дозволить 3D-дизайнерам працювати разом над проєктами. Його підтримка вже перебуває у процесі впровадження у Blender та очікується в інших популярних програмах.

Сanvas 360 – отримання сферичної карти з відзнятого ландшафту за допомогою NVIDIA Canvas у популярних середовищах 3D-розробки (Blender, Unreal Engine, Unity).

Дженсен Хуанг все ж таки з’явився на презентації, у не зовсім звичайному вигляді.

Джерела: NVIDIA, VideoCardz