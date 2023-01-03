Intel представила 35 мобільних процесорів 13-го покоління з кількістю ядер до 24 та 16 процесорів для настільних ПК

Intel запускає п’ять серій процесорів для мобільних пристроїв, від найпродуктивніших до чипів із наднизьким енергоспоживанням. У лінійці нового покоління доступні процесори з кількістю ядер від 4 до 24 і TDP від ​​6 Вт до 75 Вт.

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Продуктивні серії HX, HK та H

Найбільш високопродуктивні процесори для ноутбуків увійдуть у серію HX. Усього Intel презентує 9 нових процесорів з числом ядер від 10 до 24 у серіях HX і H. Компанія вперше додає таку кількість ядер у мобільні рішення, але слід пам’ятати, що ці моделі потужністю 55 Вт не є типовими. У серії HX використовують настільні чипи з великою кількістю ядер, але з обмеженою графічною продуктивністю. Крім того, процесори HX мають вищу максимальну потужність у турборежимі – 157 Вт, на 42 Вт вище, ніж у серії H.

Флагманський процесор Core i9-13980HX матиме 24 ядра та максимальну частоту до 5,6 ГГц. Однак i9-13950HX та i9-13900HX не будуть набагато повільнішими, пропонуючи прискорення до 5,5 ГГц і 5,4 ГГц відповідно. Також варто згадати процесор Core i7-13850HX, що має незвичайну конфігурацію 20 ядер/28 потоків. Тільки ці чотири чипи підтримуватимуть пам’ять DDR5-5600, інші, за замовчанням, підтримуватимуть 4800 МТ/с.

У той час як серію HX призначено для найбільш потужних ігрових та робочих станцій, моделі H та HK повинні стати більш масовими. Тут Intel не вносить суттєвих змін порівняно з 12 поколінням – вони знову будуть обмежені 14 ядрами та 20 потоками. Базове споживання 45 Вт не змінилося, але Intel вдалося підвищити тактову частоту на 400 МГц для більшості процесорів.

Серії P та U з низьким енергоспоживанням

Енергоефективна лінійка отримає чотири процесори серії P, 9 моделей серії U та один спеціальний чип під назвою U300. Специфікації варіюються від 5 ядер (1P+4E) до 14 ядер та 20 потоків. Процесори P та U знадобляться в універсальних ноутбуках для бізнесу та повсякденного використання, яким не потрібне потужне відеоядро для ігор.

Ультрабюджетні процесори серії N

Економна у всіх сенсах серія N технічно не є частиною сімейства Core 13-го покоління. Номінально це нове сімейство процесорів Intel серії N, наступник серії Celeron/Pentium.

Процесори з 4 та 8 ядрами засновані на архітектурі Alder Lake-N. По суті, це енергоефективні ядра (Е-ядра), котрі використовуються як такі у старших чипах. Замість вказівки TDP Intel вказує лише максимальне споживання, яке знаходиться у діапазоні від 6 Вт до 15 Вт. Ці чипи також використовуватимуться на настільних комп’ютерах початкового рівня.

Процесори для настільних ПК

Істотний додаток до десктопної лінійки 13-го покоління включає нові процесори з TDP нижче 125 Вт. Intel підтвердила витік про десять 65-ватних моделей та шість 35-ватних. Повна класифікація процесорів для ПК тепер виглядає наступним чином:

1XX00 KS – спеціальна версія (150 Вт)

1XX00K – розблокований (125 Вт)

KF – розблокований множник + немає вбудованого графічного ядра (125 Вт)

1XX0

1XX00 – множник заблокований + немає вбудованого GPU (65 Вт)

1XX00 T – енергоощадний варіант (35 Вт)

Найважливіше оновлення стосується CPU потужністю 65 Вт, які тепер оснащені від 4 до 24 ядрами. Ця кількість включає до 8 продуктивних ядер та 16 ефективних при максимальному споживанні від 89 Вт до 219 Вт.

Процесори Core i7 та i9 будуть сумісні з пам’яттю DDR5-5600 та DDR4-3200. Інші підтримуватимуть DDR5-4800 і DDR4-3200. Таким чином, швидша пам’ять буде доступна лише з дорожчими процесорами.

До складу лінійки Core i5 входять моделі з кількістю ядер/потоків 6/12,10/16 або 14/20. Однак ці процесори коштують дорожче за аналоги попереднього покоління. Core i5 Alder Lake пропонувалися за ціною від $167 до $223, нові чипи коштують від $196 до $255. Подорожчала і лінійка Core i9: з $464/$489 до $564/$589.

Джерело: VideoCardz