Обережно, криптоскам: Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку оновила цей список 5 проєктами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять фірм, які пов’язані з криптовалютними послугами. Загалом в перелік тепер входять 433 проєкти.

Ось свіжа п’ятірка потенційних шахраїв:

⁠Livaxxen — https://market.livaxxen.org

BTCMiner — https://www.btcminer.space/

⁠CoinMall — https://coinmall.top/

Raise My Funds — https://raisemyfunds.co/

⁠NSBroker — https://nsbroker.com/

Раніше НКЦПФР повідомляло про нібито узгодження з Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики принципів оподаткування різних операцій з віртуальними активами — так звану «матрицю» оподаткування криптовалют. Однак голова Комітету Данило Гетманцев це заперечив.

Загалом, очікується, що до жовтня поточного року підготують законопроєкт про віртуальні активи в Україні, який базуватиметься на європейській директиві MiCA.

Джерело: НКЦПФР