Новини Крипто 30.04.2025 о 13:20 comment views icon

Обережно, криптоскам: Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку оновила цей список 5 проєктами

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Тетяна Нечет

Автор новин

Обережно, криптоскам: Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку оновила цей список 5 проєктами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять фірм, які пов’язані з криптовалютними послугами. Загалом в перелік тепер входять 433 проєкти.

Ось свіжа п’ятірка потенційних шахраїв:

  • ⁠Livaxxen — https://market.livaxxen.org
  • BTCMiner — https://www.btcminer.space/
  • ⁠CoinMall — https://coinmall.top/
  • Raise My Funds — https://raisemyfunds.co/
  • ⁠NSBroker — https://nsbroker.com/

Раніше НКЦПФР повідомляло про нібито узгодження з Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики принципів оподаткування різних операцій з віртуальними активами — так звану «матрицю» оподаткування криптовалют. Однак голова  Комітету Данило Гетманцев це заперечив.

Загалом, очікується, що до жовтня поточного року підготують законопроєкт про віртуальні активи в Україні, який базуватиметься на європейській директиві MiCA.

Джерело: НКЦПФР

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