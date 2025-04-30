Обережно, криптоскам: Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку оновила цей список 5 проєктами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять фірм, які пов’язані з криптовалютними послугами. Загалом в перелік тепер входять 433 проєкти.
Ось свіжа п’ятірка потенційних шахраїв:
- Livaxxen — https://market.livaxxen.org
- BTCMiner — https://www.btcminer.space/
- CoinMall — https://coinmall.top/
- Raise My Funds — https://raisemyfunds.co/
- NSBroker — https://nsbroker.com/
Раніше НКЦПФР повідомляло про нібито узгодження з Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики принципів оподаткування різних операцій з віртуальними активами — так звану «матрицю» оподаткування криптовалют. Однак голова Комітету Данило Гетманцев це заперечив.
Загалом, очікується, що до жовтня поточного року підготують законопроєкт про віртуальні активи в Україні, який базуватиметься на європейській директиві MiCA.
Джерело: НКЦПФР
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