Pillars of Eternity 3 буде схожою на Baldur’s Gate 3 — головний дизайнер хоче 3D та більшої динамічності

Постер Pillars of Eternity 2: Deadfire / Obsidian

Якщо Obsidian колись візьметься за Pillars of Eternity 3, вона може радикально змінити формат серії, каже директор з дизайну Obsidian Джош Сойєр.

У новому інтерв’ю топгеймдизайнер заявив, що хотів би бачити продовження з повноцінним 3D-оточенням за прикладом Baldur’s Gate 3. На його думку, було б набагато краще, якби користувачів оточував динамічний ігровий світ.

«Я думаю, що третя гра має бути ізометричним 3D з середовищем, більше схожим на Baldur’s Gate 3», — сказав Сойєр в інтерв’ю Gamepressure.

За його словами, ізометрична перспектива Pillars of Eternity 2: Deadfire не давала відчуття висоти. Через таке дизайнерське рішення навколишній світ здавався менш живим і наповненим. Власне це причина, чому Сойєр вважає перехід на 3D кращою ідеєю для реалізації більшої кількості механік та елементів ландшафту.

«Але я думаю, що якби ми перейшли в 3D-середовище, ми могли б виправити одну з речей, якої дійсно не вистачає. Оскільки [PoE2] має ізометричну перспективу, відчуття висоти немає, і середовище не може бути надто динамічним. Коли порівнюєш це з чимось на кшталт Baldur’s Gate 3, розумієш, наскільки це велика частина привабливості», — сказав Джош Сойєр. «Це могло б бути суперкруто».

Нагадаємо, що попередня частина Deadfire отримала гарні оцінки від критиків. На противагу вона продалася нижче очікувань — і це суттєво вплинуло на подальші плани Obsidian. У 2020 році Сойєр прямо заявляв, що Pillars of Eternity 3 вийде лише в тому разі, якщо команда справді захоче її робити.

Судячи з того, що офіційних анонсів або вагомих чуток не було — Obsidian не веде активної роботи над продовженням. Зате студія не перестала розвивати ігровий всесвіт, оскільки нещодавно вийшла Avowed, події якої відбуваються на знайомій Еорі. А іншим проєктом, що замінив PoE 3 свого часу, стала Pentiment (2022) — історична RPG Сойєра, яка отримала премію Peabody.

На топгеймдизайнера Сойєра, перехід до більш живого й об’ємного середовища відкрив би для Pillars of Eternity нові можливості. Обидві частини серії мають глибокі системи, які могли б краще розкриватись у просторі, схожому на Baldur’s Gate 3. До речі, щодо першої частини — на 10-річчя Pillars of Eternity отримала величезний патч і анонс покрокових боїв.

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Джерело: PC Gamer