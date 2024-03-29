Очищення репутації. Україна додаватиме піратські сайти в міжнародні бази даних WIPO ALERT

Україна доєдналася до міжнародної платформи WIPO ALERT (World Intellectual Property Organization, Всесвітня організація інтелектуальної власності).

Про це йдеться в інформації на сайті Міністерства економіки.

Тепер Україна разом з іншими 14 державами формуватиме перелік вебсайтів, що порушують права інтелектуальної власності.

«Україна стала однією з перших країн світу, яка комплексно запроваджує відповідний механізм на основі захищеної онлайн-платформи, на яку уповноважені держави – члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про вебсайти та застосунки, що порушують авторське право з точки зору національних норм», — наведено у пресрелізі слова першої віцепрем’єрки Юлії Свириденко.

Уточнюється, що відповідний наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів із підозрою про недотримання прав інтелектуальної власності Мінекономіки ухвалило 21 березня 2024 року.

Як це працюватиме?

Учасники-підписанти ініціативи будуть завантажувати в бази даних списки з детальною інформацією про вебсайти (а також мобільні застосунки), які обґрунтовано підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності.

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В першу чергу платформа спрямована на рекламні агенції та бізнеси, щоби запобігти розміщенню реклами на цих сайтах.

Як пише Державна система правової охорони інтелектуальної власності, ведення національного переліку передбачається статтею 8 Закону України «Про рекламу». Тобто, за розміщення реклами на вебсайтах, які будуть внесені в цей перелік, можна бути притягненими до адміністративної відповідальності.

Перші сайти від України потрапили до цієї бази в 2021 році. Тоді внесли чотири стрімінгові ресурси: rezka.ag, ex-fs.net, seasonvar.ru, kinogo.zone.

Україна — серед лідерів із споживання піратського контенту

Зазначимо, що Україна входить в топ-5 країн, які споживають найбільше піратського контенту. З погляду споживання піратського контенту лідерами є США та Індія, на які припадає по 11% відвідувань піратських ресурсів. Третє місце посіла росія із показником 6%. Далі з показником 3% йдуть Велика Британія, Канада, Україна та Туреччина.

За даними Motion Picture Association, без витрат на створення контенту, прибутковість подібних сервісів наближається до 90%. Разом з тим, збитки для економіки США від стримінгового піратства оцінюються в $30 млрд втрачених доходів щорічно і близько 250 тис. робочих місць. Річні збитки глобальній економіці досягають $71 млрд.

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