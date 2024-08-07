Один у Найт-Сіті не воїн: CDPR натякає на мультиплеєр для Cyberpunk 2

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Уявіть собі рейди на Арасаку всім сервером.

Компанія CD Projekt RED (CDPR) досягла значного успіху з Cyberpunk 2077 після виправлення численних багів, які супроводжували гру під час запуску. Попри складний старт, розробники змогли покращити ситуацію та повернути довіру гравців.

Нещодавно з’явилася інформація про те, що CDPR шукає провідного мережевого програміста. Це може свідчити про плани додати багатокористувацький режим до майбутнього продовження гри. Вакансія передбачає створення та впровадження мережевої архітектури й онлайн-систем.

Новий співробітник керуватиме командою інженерів для забезпечення якісного мультиплеєрного досвіду. Його обов’язки охоплюватимуть розробку систем підбору гравців, розв’язання проблем із затримкою та оптимізацію використання серверних ресурсів.

Важливо зазначити, що ця вакансія не пов’язана з багатокористувацьким спін-офом «Відьмака», над яким працює студія The Molasses Flood. CDPR розмістила оголошення окремо від вакансій цієї студії, що вказує на інший проєкт.

Найімовірніше, мультиплеєр з’явиться в Project Orion — кодовій назві продовження Cyberpunk 2077. CDPR раніше обговорювала можливість додавання багатокористувацького режиму до цієї гри.

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Варто нагадати, що в оригінальний в Cyberpunk 2077 мав бути мультиплеєр, але розробники відмовилися від цієї ідеї. Тепер CDPR може спробувати реалізувати цю функцію в продовженні.

Джерело: Tech4gamers

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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