Новости PlayStation: God of War Ragnarok отложили на 2022 год, но она выйдет и на PS4 (как и Gran Turismo 7)

Релиз Horizon Forbidden West от Guerrilla Games, которая тоже разрабатывается для обеих поколениях консолей, пока что намечен на конец 2021 года, но дата не является окончательной и может быть изменена в любой момент. Обо всем этом рассказал глава внутренних студий Sony Герман Хульст в свежем интервью, которое вышло вечером 2 июня.

Одновременно о переносе релиза сиквела God of War, получившего подзаголовок Ragnarok, сообщил в твиттере разработчики игры — студия Sony Santa Monica. Создатели игры заявили, что «‎‎по-прежнему стремятся сделать игру наивысшего качества, но при этом также сохранить физическое и душевное благополучие сотрудников, партнеров и их семей [в условиях пандемии Covid-19]».

Продолжение God of War анонсировали на презентации PS5 в 2020 году тизером, в котором указали только приблизительное окно релиза — «2021 год». До сих пор считалось, что God of War Ragnarok выйдет только на PS5, но глава внутренних студий Sony ясно дал понять, что проект Sony Santa Monica, как и не менее ожидаемый автосимулятор Gran Turismo 7 выйдут также и на PS4.

Одновременно Хульст подтвердил, что некоторые релизы останутся эксклюзивами PS5, упомянув среди таких игр атмосферный экшен-хоррор с элементами rogue-like Returnal от студии Housemarque и грядущий приключенческий экшен Ratchet & Clank от Insomniac Games.

Пользователи весьма неоднозначно отреагировали на планы Sony касательно релиза God of War и GT 7 на PS4 — многие раскритиковали компанию за введение в заблуждение и намеренное замалчивание важных фактов. Пользователи припомнили и про «веру в поколения», и рассказы об некстген-играх для PS5, которые принципиально невозможны на PS4.

I will say, the "We believe in generations" quote is one of the funniest things to look back on so far this gen

— Imran Khan (@imranzomg) June 2, 2021