AMD випустила Ryzen Threadripper PRO 9000 — 96 ядер, до 2 ТБ пам’яті та 128 ліній PCIe 5.0

96 ядер, до 2 ТБ пам’яті та128 ліній PCIe 5.0: вийшли нові процесори AMD Threadripper PRO 9000

AMD офіційно представила процесори Ryzen Threadripper PRO 9000 (Shimada Peak), побудовані на мікроархітектурі Zen 5. Це майже серверний чип EPYC Turin, але з функціональними можливостями, заточеними під робочі станції. Також компанія створила версії Threadripper 9000X та професійні відеокарти Radeon AI PRO R9700.

Threadripper PRO 9000

Серія процесорів для високопродуктивних робочих станцій Threadripper PRO 9000 пропонує наступні можливості:

до 96 ядер / 192 потоків,

повноцінна підтримка AVX-512 через 512-бітну FPU,

підтримка DDR5-6400, профілів AMD EXPO, CKD,

8-канальна пам’ять із ECC (до 2 ТБ).

На додачу до цього інженери AMD збільшили робочі частоти деяких моделей. Завдяки всьому цьому компанія обіцяє помітний приріст продуктивності порівняно з Threadripper 7000: +16% в тестах для робочих станцій; +25% в задачах ШІ та машинного навчання.

Нові процесори Threadripper 9000 встановлюються у знайомий сокет TR5, головне — прошити BIOS. Користувачам доступні 128 ліній PCIe 5.0, щоправда, CXL, як у серверних EPYC, тут нема. Також згадують про функції AMD PRO Management та підтримку AIM-T WLAN.

Threadripper 9000X

Для менш вибагливих користувачів пропонується лінійка Threadripper 9000X — високопродуктивні системи HEDT, але без корпоративних плюшок. Такі процесори мають менше каналів, менше ліній та водночас менші ціни. В цьому випадку чипи налічують 24, 32 або 64 ядра, підтримують лише 4 канали пам’яті DDR5 та 48 ліній PCIe 5.0.

Вони також доступні у виконанні TR5, але частина портів/слотів буде вимкнена — треба читати документацію до материнської плати. Такі процесори націлені на ентузіастів і невеликі робочі станції, де важливіше співвідношення ціна/продуктивність, ніж максимальні ресурси.

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Radeon AI PRO 9000

Разом із новими процесорами AMD показала серію графічних прискорювачів Radeon AI PRO 9000. Вони призначені для обчислень, а не ігор.

Флагманська модель Radeon AI PRO R9700 має 64 обчислювальні блоки RDNA 4 (4096 потокових процесорів), 128 ШІ-акселераторів для матричних обчислень, 32 ГБ пам’яті GDDR6 (20 Гбіт/с) з пропускною здатністю 640 ГБ/с. Доповнює це все 64 МБ Infinity Cache (Gen 3). Загальна продуктивність сягає 191 TFLOPS FP16 і 1531 TOPS INT4 при TDP до 300 Вт. Ця відеокарта створена для роботи з кількома GPU в одній системі — максимум обчислень на одиницю простору.

Нові процесори AMD Threadripper 9000X з’являться в роздрібному продажу. А от чипи Threadripper PRO 9000 WX будуть доступні лише через OEM-виробників серверів і робочих станцій. Відеокарти Radeon AI PRO 9000 продаватимуться через партнерів AMD, що продають версії Radeon RX.

Джерело: techpowerup