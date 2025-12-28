OLX запустив опцію "Поторгуватися" зі знижками до 40% від початкової ціни

На платформі онлайн-оголошень OLX з’явилась опція торгу, яка дозволяє “збити” до 40% від початкової вартості товару за згоди продавця.
Як працює торг?
В оголошеннях під кнопкою “Купити з доставкою” з’явився новий функціонал торгу, після натискання якого покупець може запропонувати власну ціну за товар.
Продавець отримає пропозицію просто в чаті у вигляді картки з новою ціною та уточненням, що пропозиція “дійсна лише для цього покупця”. Доступні дві основні дії: погодитись на нову вартість або ж запропонувати власну у відповідь.
Після підтвердження угоди, покупець побачить кнопку “Купити з OLX-доставкою”, але вже з оновленою ціною. Далі відбувається стандартне оформлення доставки.
Які знижки доступні?
В межах функціоналу торгу допускаються знижки не більше 40% від початкової вартості, яку запропонував продавець. Наприклад, якщо товар коштує 100 грн, то система дозволить “збити” не більше 40 грн.
Цікаво, що опція з’явилась не так давно і на тлі запуску моnобазару від monobank — копії OLX, яка працює просто в банківському застосунку. Сервіс так само спеціалізується на продажу вживаних речей, але разом з тим пропонував опції автоматичного торгу, ШІ-оформлення оголошень та благозбори, які дозволяли спрямувати отримані від продажу товарів гроші на донати ЗСУ.
Копія OLX від monobank зібрала 230 тис. користувачів за добу: продано товарів на ₴3,5 млн, а на “збитті” цін зекономили ₴165 тис.
Джерело: OLX
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: