OLX на мінімалках: monobank запустив сервіс "monoбазар" для продажу вживаних речей

monobank

Співзасновник monobank Олег Гороховський представив новий вбудований в банкінг сервіс, який дозволить користувачам перепродавати вживані речі.

Сервіс, який дістав назву monoбазар, працюватиме в межах маркетплейсу monobank і доступний в тестовому режимі. З плюсів “OLX на мінімалках”, як визначив ініціативу сам Гороховський:

Будь-який товар можна купити частинами

Усі продавці верифіковані через mono, тож шахрайство “унеможливлюється”

Кожен з користувачів може створити особисту вітрину і поділитися нею в соцмережах, є можливість підписки на оновлення.

Серед інших доступних функцій: штучний інтелект та автоматизовані торги. Перший заповнить за користувача довгий опис товару, від продавця потрібно лише кілька слів — на кшталт “айфон, 80% батарея, битий екран”; тоді як другий інструмент дозволить покупцю пропонувати власну ціну — далі продавець бачить сповіщення і відповідає за скільки згоден віддати товар.

Гороховський зазначає, що продавець отримає гроші лише, якщо ви заберете товар з пошти. Якщо ви подивитеся і він вам не сподобається — гроші самі повернуться до вас, а посилка — відправникові. Поки monoбазар працюватиме без комісії, з 8 січня вона складе 0,1%, а згодом (у випадку успішного тесту) — 1,9%.

Ще одна важлива опція: будь-яку з речей можна продати на благодійність, натиснувши відповідний тумблер. Кошти будуть спрямовані на донат для фонду “Хартія”, банк обіцяє подвоїти будь-яку суму. Гороховський також поділився посиланням на власну вітрину, де серед іншого запропонував благодійний сніданок з собою за 50 тис. грн.

“Знаходиться Базар під кнопкою Маркету, в окремому розділі — зайдіть, потестіть, пишіть фідбеки, а ми завдяки цьому будемо коригувати розвиток проєкту”.

Раніше monobank поділився статистикою використання банкінгу для покупок на Чорну п’ятницю: цьогоріч рекордний показник принесла функція “Оплати частинами” з близько 89 000 заявок, серед найдивніших покупок — ялинка і гра про котів.