«Омен: Початок»: жахливі листи на адресу американки виявилися рекламою фільму

Аманда Тейлор зі штату Міссурі, США, отримала дивні листи, яки виявилися промоматеріалами кінострічки «Омен: Початок». Останні кілька років перед тим, як зайнятися політикою та балотуватися до Палати представників штату від Демократичної партії, Аманда була кіноблогеркою — на її пошту надходять як рекламні матеріали кіностудій, так і листи, що стосуються місцевих проблем.

Наприкінці березня Тейлор відкрила один з поштових конвертів та знайшла в ньому щось, що було схоже на дитячий малюнок, який її злякав. На папері були грубо намальовані чотири жінки із замальованими обличчями, які стояли навколо маленької дівчинки, котра літала у повітрі та мала тривожний погляд. Ім’я Аманди Тейлор також було надряпано на конверті різким почерком. Лист здався їй не просто моторошним: комусь, хто балотується на державну посаду у штаті, який забороняє аборти за обмеженими винятками, це може здатися загрозою.

«Одразу я подумала: «Ах, це якось пов’язано з абортами». Напередодні я отримала щось від організації, що підтримує життя, тож я сказала собі: «Добре, я починаю отримувати всі пропагандистські матеріали», — розповідає Аманда.

Не знаючи, що робити з таємничим листом, який надійшов без зворотної адреси та мав печатку пошти за межами штату, Тейлор надіслала його своїй радниці з передвиборчої кампанії, а той швидко викликав поліцію. Офіційні особи від Республіканської партії свого часу ввели у Міссурі майже повну заборону абортів — без винятків у випадках зґвалтування чи інцесту, лише в деяких невідкладних випадках. Тейлор є одною із тих, хто проводить кампанію та збирає підписи, щоб переглянути це питання.

«Вона зателефонувала мені та сказала: «Поклади це в поліетиленовий пакет, помий руки, поліція вже на шляху», — Аманда пояснює, що папір міг бути з чимось отруйним.

Лише за кілька тижнів з’ясувалася особа відправника листа. Ним був Маршалл Вайнбаум, старший піарник PR-відділу Walt Disney Studio. Лист виявився рекламним матеріалом фільму «Омен: Початок», останньої частини тривалої франшизи жахів. Саме Вайнбауму приписують винахід такого маркетингового трюку. Моторошні дитячі малюнки з’являються у новій стрічці, яка стала передісторією оригінального фільму «Омен» 1976 року.

Після першого анонімного листа Вайнбаум наказав команді, яка працювала над рекламою фільму жахів, надіслати можливим критикам ще одне не менш тривожне зображення. на ньому були маленькі дівчата, які дивляться на шосту дівчинку, що літає в небі.

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Однак наступний лист був надісланий разом з усією стандартною інформацією, яку зазвичай можна знайти в пресрелізі, включно з назвою фільму, синопсисом та хештегами, які студія хотіла б використовувати під час обговорення фільму в соціальних мережах. Після того, як Аманда Тейлор зрозуміла, що небезпеки нема, вона з гумором віднеслася до ситуації та каже, що це була найкраща рекламна акція, яку вона бачила.

Джерело: Business Insider