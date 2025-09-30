banner
Новини Технології 30.09.2025 comment views icon

OmnimatteZero: технологія дозволяє прибирати фон та об’єкти на відео без попереднього навчання і в реальному часі

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

OmnimatteZero: технологія дозволяє прибирати фон та об’єкти на відео без попереднього навчання і в реальному часі
Генеративний підхід Omnimatte без навчання, який використовує попередньо навчені моделі дифузії відео для видалення об'єктів, вилучення та безшовної композиції шарів всього за 0,04 секунди на кадр (на графічному процесорі A100)/Dvir Samuel et al

Ізраїльські дослідники з Університету ім. Бар-Ілана розробили інноваційний метод обробки відео OmnimatteZero, який спрощує відокремлення об’єктів від фону без необхідності попереднього навчання та оптимізації.

Метод розроблений групою дослідників з кафедри комп’ютерних наук під керівництвом доктора Двіра Самуеля та професора Гала Чечика. Дослідження було присвячене відокремленню об’єктів або фігур від фону у відео зі збереженням таких складних елементів, як волосся, листя, тіні, відблиски, дим або брижі на воді. 

OmnimatteZero: технологія дозволяє прибирати фон та об’єкти на відео без попереднього навчання і в реальному часі
Стратегія видалення об’єктів в OmnimatteZero/Dvir Samuel et al

Сучасні методи розділення шарів у відео покладаються на моделі штучного інтелекту, які мають навчатись на мільйонах прикладів та складних методах оптимізації. Результати дослідження групи ізраїльських науковців демонструють, що тих самих результатів можна досягти зі значно меншими зусиллями, обчислювальними, фінансовими та енергетичними витратами.

“У системах розкладання відео алгоритм повинен визначати ефекти, які об’єкт накладає на сцену, а потім видаляти або вилучати їх таким чином, щоб вони виглядали природно. Досі кожен метод вимагав мільйонів прикладів для навчання моделі, а також дуже великої обчислювальної потужності та енергії. Навіть після того, як модель була повністю навчена і готова до використання, її запуск для досягнення бажаного результату все ще міг зайняти кілька хвилин для декількох секунд відео”, — зазначає Двір Самуель. 

Такий підхід дозволяє використати контент повторно. Наприклад лебедя можна вилучити з озера разом з його відображенням і обережно інтегрувати у новий фон, а саме озеро без лебедя використати як фон для іншої сцени.

Результати дослідження переконливо довели, що для розділення шарів у відео не потрібні спеціалізовані моделі на базі ШІ та надзвичайно високі обчислювальні потужності. Для цього методу цілком достатньо наявних моделей з генерації відео, як от WAN або Veo 3. Дослідження демонструє, як генеративні відеомоделі можуть бути використані для виявлення ефектів, створюваних об’єктами, а також для видалення, вилучення та повторної вставки цих об’єктів та їхніх ефектів в інші відео в режимі реального часу.

Такий підхід буде цікавим для відеоредакторів, дизайнерів, творців контенту, рекламодавців та дослідників з області штучного інтелекту. Декілька університетських команд по всьому світу зараз працюють над удосконаленням OmnimatteZero. Наступним напрямом досліджень доктора Семюеля стане синхронізація звуку. 

Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv

Джерело: TechXplore

Популярні новини

arrow left
arrow right
Спермаботи, керовані магнітами, атакують яйцеклітину
Більше простору для інопланетян: нова теорія розширює межі позаземного життя
Надрукуй обід: 3D-принтер виготовив 3 страви з 14 інгредієнтів
48 років по тому: Microsoft відкрила код BASIC за ліцензією MIT
Вчені створили твердий гідрид золота разом з алмазами — зазвичай метал дуже інертний
Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
Apple представляє Final Cut Camera 2.0 з новими функціями фото iPhone 17
Прорив у цинково-повітряних акумуляторах: новий каталізатор дозволить пристроям працювати місяцями
ШІ створює життя: штучні віруси знищують шкідливі бактерії
“Штучна рослина” на сонячній енергії очищує радіоактивний ґрунт на 95% за 20 днів
Мовні моделі ШІ ненадійні, однобічні та надто впевнені, — дослідження
Ракета на рідкому урані може скоротити подорож до Марсу вдвічі
Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин
Нові очні краплі покращують зір на два роки
Похмуре майбутнє: зустрічайте їстівний пластик, вироблений чорними грибками зі сміття
Кров довгожителів суттєво відрізняється, — дослідження
Читання для задоволення скоротилося на 40% за 20 років, на тлі поширення цифрових розваг, — дослідження
Вчені змусили ШІ шукати нові закони фізики та виправляти невірні припущення — це працює
Вчені "вимкнули" алергію на котів ультрафіолетовим світлом
Intel готує генерацію багатьох кадрів в XeSS: прямі згадки знайдені у драйвері
ШІ діагностуватиме недуги, котрими ви захворієте через 20 років
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати