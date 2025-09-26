Новини ШІ 26.09.2025 comment views icon

Meta запускає Vibes — власні Shorts виключно для ШІ-відео

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Meta запускає Vibes — власні Shorts виключно для ШІ-відео
Марк Цукерберг / Instagram

Meta оголосила про запуск Vibes — нового відеопотоку в застосунку Meta AI та на сайті meta.ai, призначеного для створення й перегляду коротких відео, згенерованих штучним інтелектом. Формат нагадує TikTok чи Instagram Reels, але тут кожне відео створене за допомогою ШІ.

CEO компанії Марк Цукерберг представив Vibes у дописі в Instagram, де показав серію таких роликів. В одному з них кумедні пухнасті створіння стрибають по кубиках, в іншому кіт місить тісто, а в третьому — жінка в образі стародавньої єгиптянки робить селфі на балконі з видом на Давній Єгипет. Захоплюючі сюжети.

За словами Meta, у новій стрічці користувачі бачитимуть відео як від професійних авторів, так і від інших людей. З часом алгоритм компанії підбиратиме контент під інтереси глядача.

Vibes дає змогу користувачам виконувати наступні дії:

  • згенерувати відео з нуля;
  • “реміксу вати” вже побачений ролик, додаючи власні візуальні елементи;
  • накладати музику, змінювати стилі;
  • публікувати готове відео у Vibes, надсилати його у приватні повідомлення чи поширювати в Instagram та Facebook Stories і Reels.

Головний директор Meta з питань ШІ Александр Ванґ повідомив, що компанія співпрацює з генераторами зображень Midjourney та Black Forest Labs для першої версії Vibes, паралельно розвиваючи власні моделі ШІ.

Проте реакція аудиторії виявилася доволі скептичною. У коментарях під анонсом Цукерберга користувачі писали: «Ніхто цього не хоче», «Бро публікує ШІ-лайно у власному застосунку», «Думаю, я висловлюся від імені всіх: що це взагалі?». Це відображає загальну втому користувачів від масового поширення AI slop (ШІ-сміття) — контенту, створеного штучним інтелектом без оригінальності чи цінності.

Meta запускає Vibes на тлі зростаючої критики ШІ-контенту. Наприклад, YouTube вже заявив про наміри обмежувати використання неякісних генеративних відео. Особливо суперечливим виглядає те, що сама Meta ще цього року наголошувала: творцям варто робити ставку на “автентичний сторітелінг”, а не на неоригінальні відео.

Водночас запуск нової функції збігся з масштабним переформатуванням напрямку ШІ у Meta. У червні компанія створила Meta Superintelligence Labs після відходу кількох ключових фахівців. Пізніше підрозділ поділили на чотири групи: робота з базовими моделями, дослідження, інтеграція в продукти та інфраструктура. Це відповідає прагненню Meta наздогнати конкурентів на кшталт OpenAI, Anthropic і Google DeepMind.

Отже, Meta з Vibes робить спробу зайняти нішу коротких відео, але цього разу ставка зроблена на генеративний контент. Для користувачів це може стати ще одним прикладом перевантаження соцмереж ШІ-відео без реальної цінності. Однак з технічного боку важливо, що компанія активно тестує власні й партнерські ШІ-моделі та інтегрує їх у продукти. Якщо Meta зможе поєднати алгоритми персоналізації з якіснішими інструментами для творців, Vibes може перерости з експерименту у цікавішу платформу для нових форматів самовираження.

Джерело: techcrunch

