Новини Тиждень ШІ 08.07.2025 о 15:10 comment views icon

Нова модель ШІ перетворює розмите відео на чітке

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Нова модель ШІ перетворює розмите відео на чітке
Depositphotos
Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

Дослідники з Вищої школи штучного інтелекту UNIST у Південній Кореї розробили вдосконалену модель ШІ «BF-STVSR», здатну одночасно покращувати роздільну здатність відео та частоту кадрів.

Науковці під керівництвом професора Джеджуна Ю, першого автора Енджина Кіма та співавторки Хёнджин Кім представили вдосконалену модель «BF-STVSR», що ефективно підвищує як роздільну здатність відео так і частоту кадрів одночасно. Традиційні методи покращення якості відео за допомогою ШІ зазвичай передбачають підвищення роздільної здатності та частоти кадрів окремо одне від одного. 

Значною мірою моделі ШІ покладаються на попередньо навчені мережі прогнозування оптичного потоку. Оптичний потік обчислює напрям і швидкість руху об’єкта на відео з метою генерації проміжних кадрів. Однак такий метод передбачає складні обчислення і вразливий до накопичення численних помилок, що обмежує як швидкість, так і якість покращення відео.

Нова модель ШІ перетворює розмите відео низької якості на чітке
arXiv

«BF-STVSR» використовує методи обробки сигналів, адаптовані під конкретне відео. Це дозволяє моделі вивчати двоспрямований рух між кадрами незалежно від зовнішніх мереж оптичного потоку. Виводячи контури об’єкта та потік руху, модель ефективно підвищує як роздільну здатність, так і частоту кадрів одночасно, що призводить до більш природної та послідовної реконструкції відео.

Застосування цієї моделі ШІ до відео низької роздільної здатності та з низькою частотою кадрів продемонструвало чудову продуктивність порівняно з існуючими моделями, про що свідчать більш високі показники пікового відношення сигнал-шум (PSNR) та індексу структурної подібності (SSIM). Ці показники демонструють, що навіть відео із жвавим рухом зберігають чіткі, неспотворені фігури людей та решту деталізації. 

«Ця технологія має широке застосування: від відновлення записів з камер відеоспостереження або записів чорної скриньки, знятих на недорогих пристроях, до швидкого покращення стиснених потокових відео високоякісного медіаконтенту. Вона також може принести користь у таких галузях, як медична візуалізація та віртуальна реальність», — пояснює професор Джеджун Ю. 

Результати представлені на сервері препринтів arXiv

Джерело: TechXplore

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Favbet Tech — українська продуктова компанія, розробник iGaming-рішень. Входить до топ-50 найбільших IT-компаній України за версією DOU.Спеціалізується на високонавантажених системах, хмарній інфраструктурі та штучному інтелекті. У 2025 стала ініціатором створення АІ-комітету Асоціації «ІТ Ukrainе» — першого галузевого об’єднання, що займається питаннями розвитку АІ на рівні бізнесу й держави.

Популярні новини

Бос IO скоротив витрати на Hitman 3 уп’ятеро через один хитрий прийом. До чого тут туалети?
Icy Blue Limited Edition Glow: огляд нового ремінця Rocky Point для Apple Watch, що світиться в темряві
Перший електричний хетчбек Kia EV4 стартував в Європі — рекордний запас ходу та ціна від $47,7 тис
«Формула-1» і Бред Пітт принесли перший касовий хіт для Apple — $144 млн на старті прокату
«Одна з найкращих робіт Кодзіми»: Death Stranding 2 стартувала на Metacritic з 90/100
Помилка в 600+ моделях принтерів одного бренду розкриває паролі адміністратора за замовчуванням
Opera 120 отримала власний ШІ-перекладач на 40 мов та покращення безпеки
Microsoft покращила точність квантових обчислень у 1000 разів
З’явились ранні реакції на «Супермена» — неймовірно гарний фільм для перегляду в IMAX, Девід Коренсвет «на висоті»
2560 TOPS та 50 ГГц — Китай випустив оптичний процесор
Автопілот Tesla FSD не працює, як обіцяно — власник отримав компенсацію через арбітраж
Tesla, посунься: нова Xiaomi YU7 пропонує до 690 к.с., до 835 км пробігу та ціну від $35300
FTC поверне понад $126 млн гравцям Fortnite за «небажані» покупки
TikTok розділять на два застосунки — з версією «лише для США», запуск 5 вересня
Радіатори з воском всередині краще охолоджують електроніку — протестовано у космосі
Samsung представила Exynos 2500 — свій перший 3-нм чип з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 МП
Масштабування AMD FSR випробували на відеокарті NVIDIA 2012 року — що з цього вийшло
Україна ввела санкції проти 60 криптовалютних компаній, які допомогали рф відмивати кошти
«Найкраще , що він зробив»: продюсерка Девіда Лінча розповіла про незняту «Незаписану ніч»
Nintendo вже довічно блокує Switch 2 — за картриджі MiG Flash, навіть з легальними іграми
Власник Tesla Cybertruck згорів за температури 2760°C — позов обґрунтовує, що цього б не сталося у нормальному електрокарі

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати