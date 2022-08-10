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OneDrive — 15 років. Хмарне сховище Microsoft отримало редизайн та низку нових функцій

OneDrive — 15 років. Хмарне сховище Microsoft отримало редизайн та низку нових функцій

На честь 15-річчя OneDrive компанія Microsoft створила новий лендинг сервісу під назвою OneDrive Home. Замість переходу на вкладку «Мої файли», при першому відкритті OneDrive відвідувач опиняється на домашній сторінці, що нагадує панель моніторингу в онлайн-версії Office. Оновлення має спростити організацію процесу віддаленої спільної роботи.

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OneDrive — 15 років. Хмарне сховище Microsoft отримало редизайн та низку нових функцій

Як і вебзастосунок Office, OneDrive Home містить список файлів, впорядкованих за датою звернення. Над списком розташовані фільтри для сортування документів за типами: Word, Excel, PowerPoint та PDF.

В інтерфейсі з’явився новий стовпець «Активність» праворуч від поля «Власник». У ньому показуються повідомлення про залишені коментарі та призначені завдання.

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Ліворуч на головному екрані Microsoft додала новий розділ швидкого доступу, де, за аналогією з Windows, показані області, що часто використовуються, з можливістю їх закріпити.

OneDrive — 15 років. Хмарне сховище Microsoft отримало редизайн та низку нових функцій

Оновлення інтерфейсу поки не активне – Microsoft обіцяє запустити OneDrive Home в найближчі місяці. Крім лендинг-сторінки, компанія впроваджує функцію фотоісторій в мобільний додаток OneDrive, що нагадує сторис в Instagram. Нововведення поки що доступне лише для користувачів Австралії.

Компанія Microsoft активно працює над покращенням інтерфейсу користувача і в інших своїх продуктах. У червні було запущено тестування довгоочікуваних вкладок у Провіднику Windows.

Microsoft знову тестує роботу з вкладками у Провіднику Windows

Джерела: The Verge, Microsoft


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