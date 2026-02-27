OnePlus 15T збереже 50 МП камери, але з дещо гіршими характеристиками

OnePlus 13T

Новий витік із Китаю розкрив характеристики основної камери майбутнього OnePlus 15T. Смартфон готують як наступника OnePlus 13T, який дебютував у квітні минулого року. І якщо шанувальники бренду чекали помітного апгрейду фото модуля, схоже, його не буде. Навіть навпаки, очікується навіть погіршення характеристик.





За попередніми даними, OnePlus 15T отримає ту ж конфігурацію камер на задній панелі, що й 13T. Основний модуль матиме 50-мегапіксельний сенсор Sony Lytia 700 формату 1/1,56 дюйма з оптичною стабілізацією. Світлосила залишиться на рівні f/1.8.

Водночас телефото камера також матиме роздільну здатність 50 МП, матиме оптичну систему стабілізації зображення і використовуватиме сенсор Samsung ISOCELL JN5 формату 1/2,76 дюйма. Єдина зміна, про яку говорить джерело, стосується діафрагми: замість f/2.0 у 13T новинка нібито отримає f/2.8. Іншими словами, оптика стане трохи гіршою — менш світлосильною. Це потенційно вплине на зйомку в умовах слабкого освітлення і може збільшити кількість шумів на знімках.

Інших змін у камерах наразі не згадують. Фронтальна камера, за попередніми чутками, матиме 16-мегапіксельний сенсор.





Що стосується інших технічних характеристик, раніше повідомлялося, що OnePlus 15T працюватиме на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Також йому приписують найбільший акумулятор серед смартфонів такого розміру, хоча точну місткість джерела поки не називають. Пристрій матиме 6,32-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1.5K. Деталі щодо частоти оновлення або яскравості наразі відсутні.

Таким чином, якщо витік підтвердиться, OnePlus 15T не запропонує помітних змін у фотоможливостях у порівнянні з попередником, та навіть має трохи гірші характеристики камери. Основна ставка, ймовірно, робитиметься на продуктивність і автономність.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: gsmarena