Новини Технології 30.01.2024 о 10:20 comment views icon

Оновлення безплатного інструменту для програмування Code Llama від Meta зробило його ближчим до GPT-4

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Юрій Орос

Автор новин

Оновлення безплатного інструменту для програмування Code Llama від Meta зробило його ближчим до GPT-4

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Останнє оновлення ШІ-моделі генерації коду Code Llama 70B зробило її «найбільшою та найефективнішою моделлю» Meta. Безплатні інструменти Code Llama запустили в серпні як для дослідницького, так і для комерційного використання. Code Llama 70B може обробляти більше запитів, ніж попередні версії, а це означає, що розробники можуть отримувати більше підказок під час програмування, і вона може бути точнішою.

Точність Code Llama 70B у тесті HumanEval склала 53%, що краще, ніж у GPT-3.5 (48,1%), і ближче до позначки 67%, про яку повідомляло OpenAI щодо GPT-4.

Оновлення безплатного інструменту для програмування Code Llama від Meta зробило його ближчим до GPT-4

Побудований на основі Llama 2, Code Llama допомагає розробникам створювати рядки коду з підказок і налагоджувати код, написаний людиною. Минулої осені Мета одночасно запустила два інших інструменти Code Llama: Code Llama — Python та Code Llama — Instruct, які зосереджені на конкретних мовах програмування, передає The Verge.

Code Llama 70B доступний у трьох версіях генератора коду і досі є безплатним для дослідницького та комерційного використання. Велика модель була навчена на 1 ТБ коду та пов’язаних з ним даних.

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