Оновлення Windows 11 навмисно зламало роботу dial-up модемів

Вадим Карпусь

Оновлення Windows 11 навмисно зламало роботу dial-up модемів
Оновлення Windows 11 / Depositphotos

Січневе оновлення Windows 11 вже наробило чимало клопоту для користувачів. Спочатку воно викликало появу чорних екранів, збоїв програм та зависання Outlook. Тому Microsoft порадила видаляти патч. Але після цього з’ясувалося, що для частини систем сам процес видалення завершується помилкою 0x800f0905. На додачу до інших збоїв. Проте, це ще був не повний перелік прикрих несподіванок. Це оновлення також спричинило неочікувану проблему для частини користувачів — класичні dial-up модеми перестали працювати. Йдеться про апдейт KB5074109, який, за даними Windows Central, одночасно зламав роботу багатьох таких пристроїв. І найголовніше — це не помилка й не випадковий збій.


Попри те, що dial-up доступ до інтернету здається пережитком минулого, у США ним досі користуються. Переважно це літні люди або мешканці віддалених районів, де немає простого чи доступного широкосмугового підключення. Саме вони й опинилися серед постраждалих після встановлення січневого патча Windows 11.

Microsoft офіційно підтвердила, що зміни є навмисними. У примітках до випуску компанія пояснює, що оновлення видаляє низку драйверних пакетів, які вважає “небезпечними”. За твердженням Microsoft, ці драйвери містять невиправлені вразливості безпеки, тому користувачам радять замінити застарілі модеми на новіші моделі.

Проблема в тому, що частина старих модемів напряму залежить від цих драйверів і без них просто не працює. Ба більше, під удар потрапили не лише дуже давні пристрої. Повідомляється, що оновлення може вплинути й на нові модеми, які досі продаються на ринку США.


Які модеми постраждали

Скарги на непрацюючі модеми активно з’являються на форумах Microsoft і на профільних ресурсах. У багатьох випадках такі модеми використовують малі компанії — наприклад, для приймання телефонних дзвінків або роботи з окремими системами.

Конкретного виробника, який постраждав найбільше, наразі не виділяють. Водночас відомо, що оновлення видалило такі драйвери:

  • agrsm.sys (x86)
  • agrsm64.sys (x64)
  • smserial.sys (x86)
  • smserl64.sys (x64)

Ситуацію ускладнює те, що виробників модемів, за наявною інформацією, заздалегідь не попередили. Вони не отримали часу на підготовку обхідних рішень або виправлень для користувачів.

Що можна зробити зараз

Якщо після оновлення KB5074109 модем перестав працювати й відновлення функціональності критично важливе, наразі є лише один варіант — видалити це оновлення Windows.

Після відкату також рекомендують вимкнути автоматичні оновлення. Водночас варто розуміти ризики: KB5074109 є саме оновленням безпеки, тож система без нього залишиться менш захищеною від актуальних загроз.

Джерело: pcworld

