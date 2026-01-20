Новини Софт 20.01.2026 comment views icon

Січневе оновлення Windows 11: чорний екран, зависання, зламаний “Провідник”, Microsoft вже поспішає на допомогу

Зображення: Windows Latest

Оновлення Windows 11 KB5074109 спричиняє чорний екран на ПК з відеокартами NVIDIA, зависання Outlook під час роботи з POP, а “Провідник” не враховує налаштування desktop.ini.

Патч був випущений 13 січня 2026 року як оновлення Windows 11 KB5074109 для версій 25H2 та 24H2. Воно підвищує номер збірки ОС до 26200.7623 або 26100.7623. Як це часто буває, деякі групи користувачів отримали помітні проблеми. За словами Windows Latest, “на жаль, перше оновлення Windows цього року виявилося жахливим”.

Проблема чорного екрану, ймовірно, пов’язана із сумісністю оновлення та драйверів відеокарт. Видання пише, що важко визначити конкретну конфігурацію, але принаймні це невелика частина ПК з відеокартами NVIDIA та AMD. Windows на 1-2 с випадково демонструє чорний екран, на якому є лише курсор, а потім робочий стіл повертається до нормального стану. Один з користувачів каже, що йому допомогло перемикання режиму DisplayPort у 1.2, а потім повернення до 1.4. Проблема виникає нечасто, у декого лише один раз.

Програма Outlook не відкривається або не закривається, не зберігаються надіслані листи під час використання POP. Клієнт відображається як закритий або взагалі не закривається, якщо використовувати облікові записи POP. При цьому процес outlook.exe продовжує працювати у, а повторна спроба відкрити Outlook не спрацьовує, оскільки застосунок вже завантажений. У деяких користувачів відтворюється нескінченний екран завантаження Outlook.

Оновлення Windows 11 KB5074109 також порушує роботу віртуального робочого столу. Azure Virtual Desktop (AVD) використовується для протоколу віддаленого робочого столу (RDP). Виникають помилки входу або запити на введення облікових даних.

“Провідник” Windows 11 перестає враховувати команду LocalizedResourceName у файлі desktop.ini. Також неможливо приховати певні теки, наприклад, ”Збережені ігри”, встановленням атрибута “прихована”. Налаштування доступне, але фактично не змінює статус.

Microsoft підтвердила помилки, спричинені січневим оновленням, зокрема перешкоджання вимкненню комп’ютера з Windows 11 23H2. Ця проблема трапляється рідко, але помилки входу до віддаленого робочого столу та зависання Outlook є поширеними. Екстрені оновлення виправляють помилки вимкнення (KB5077797 для Windows 11 23H2) та роботу віддаленого робочого столу (KB5077744 для Windows 11 25H2 / 24H2, KB5077793 / KB5077800 для Windows Server 2025 / 2022, KB5077796 для Windows 11 ESU / Enterprise LTSC 2021). Компанія працює над виправленням решти збоїв.

