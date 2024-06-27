Оновлення Windows 11 викликає циклічний перезапуск системи – Microsoft призупинила його розгортання

Microsoft отримала кілька повідомлень про проблеми, які почали з’являтися після встановлення червневого оновлення Windows 11, не пов’язаного з безпекою (KB5039302).

Отже, після інсталяції цього оновлення деякі комп’ютери або не запускаються, або застрягли в стані циклу завантаження, де вони можуть багаторазово перезапускатися без втручання користувача. Це досить серйозна проблема, яка може вимагати входу в режим відновлення для її усунення.

Microsoft стверджує, що проблема з високою ймовірністю виникне, якщо користувач використовує на своєму комп’ютері віртуальні машини та інші інструменти віртуалізації, такі як CloudPC, Azure Virtual Desktop (AVD) і DevBox. Однак компанія все ще з’ясовує першопричину проблеми.

Поки спеціалісти займаються дослідженням причин помилки, Microsoft вирішила призупинити розгортання цього конкретного оновлення через Windows Update та Windows Update for Business. Компанія каже, що проблема з меншою ймовірністю вплине на Windows 11 Home, оскільки більшість користувачів не займаються віртуалізацією в домашньому середовищі. Проблема не вплинула на серверні версії Windows.

Microsoft працює над вирішенням проблеми та каже, що надасть оновлення в «майбутньому випуску». Ймовірно, компанія запропонує позачергове оновлення, замість того, щоб чекати традиційного випуску у «вівторок патчів».

Джерело: xda-developers