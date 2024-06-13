Оновлення Xbox покращило роботу з фоновими зображеннями, контролерами та дозволяє зберігати більше однієї мережі Wi-Fi

Microsoft випустила оновлення Xbox, яке дає змогу переглядати ігрові зображення на будь-якому тлі Xbox Home. Це означає, що ви й надалі бачитимете свій динамічний або звичайний фон, коли не прокручуватимете різні ігри.

Раніше користувачам Xbox доводилося вирішувати, чи хочуть вони насолоджуватися динамічним фоном, чи переглядати статичні зображення гри. Тепер доступна можливість поєднувати ці елементи. Відповідні налаштування можна знайти в наступному розділі меню: Settings > General > Personalization > My Background > Show selected game art.

Microsoft is testing a new Xbox Home UI dashboard update that lets you enable game art backgrounds with any dynamic or regular background. Much better than having to use a default background to get the game art feature 👍 pic.twitter.com/DhdIGPZgCl — Tom Warren (@tomwarren) April 29, 2024

Тепер також можна оновити динамічний колір тла, не змінюючи колір свого профілю.

Додатково Microsoft розгорнула кілька нових функцій. Одна з них дозволяє консолі Xbox запам’ятовувати до 10 мереж Wi-Fi. Тим самим користувачі позбавляються необхідності налаштовувати інформацію про мережу та паролі знову щоразу при кожному переміщенні консолі з одного місця в інше.

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Крім того, оновлення стосується контролера. Воно дозволяє адаптивному контролеру Xbox мати «розширену підтримку для більшої кількості підключених USB-аксесуарів», причому кожен порт тепер підтримує до 12 кнопок, другий джойстик і перемикач, а також більш стабільні аудіо з’єднання для гарнітури, підключеної до геймпада Elite Wireless 2.

Додатково Microsoft робить підтримку миші та клавіатури в Xbox Cloud Gaming доступною для всіх, а також дозволяє гравцям самостійно керувати ігровими даними та хмарними збереженнями для ігор, які відтворюються у їхньому браузері, на сайті Xbox або в додатку Xbox на телевізорах Samsung.

Джерело: The Verge