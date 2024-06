Оновлення Xbox покращило роботу з фоновими зображеннями, контролерами та дозволяє зберігати більше однієї мережі Wi-Fi

Microsoft випустила оновлення Xbox, яке дає змогу переглядати ігрові зображення на будь-якому тлі Xbox Home. Це означає, що ви й надалі бачитимете свій динамічний або звичайний фон, коли не прокручуватимете різні ігри.

Раніше користувачам Xbox доводилося вирішувати, чи хочуть вони насолоджуватися динамічним фоном, чи переглядати статичні зображення гри. Тепер доступна можливість поєднувати ці елементи. Відповідні налаштування можна знайти в наступному розділі меню: Settings > General > Personalization > My Background > Show selected game art.

Microsoft is testing a new Xbox Home UI dashboard update that lets you enable game art backgrounds with any dynamic or regular background. Much better than having to use a default background to get the game art feature 👍 pic.twitter.com/DhdIGPZgCl

— Tom Warren (@tomwarren) April 29, 2024