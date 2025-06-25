Microsoft Mu — невелика модель ШІ працює повністю локально у налаштуваннях Windows 11

Локальне виконання мовної моделі / Microsoft

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Схоже, в Microsoft подумали, що у Windows замало штучного інтелекту, а тому вирішила додати його ще прямо в «Параметри». Тому що треба ж чимось завантажувати нейронні блоки, наявні в сучасних чипах. Компанія представила малу мовну модель Mu, яка допоможе користувачам швидше знаходити налаштування в Windows 11.

Малі моделі краще підходять для локального виконання прямо на вашому ноутбуці чи ПК з NPU. Mu працюватиме одночасно зі знайомою мовною моделлю Phi Silica, яку Microsoft інтегрував у Copilot+ PC. Обидві мовні моделі мають працювати разом, щоб у майбутньому забезпечити «агентський» досвід у системних налаштуваннях. Іншими словами, замість того щоб копирсатись у десятках підменю, можна буде просто написати: «Зроби екран тьмянішим» або «Як увімкнути нічний режим?», після чого Mu все зробить або підкаже.

Microsoft описує Mu як ефективну модель з 330 млн параметрів, оптимізовану для невеликих розгортань. Вона заснована на трансформній архітектурі кодера-декодера. Модель навчили розпізнавати й відповідати на запити користувачів так, щоб усе працювало швидко, чітко і без хмарних затримок. Mu працюватиме повністю на локальному NPU системи, забезпечуючи відповіді зі швидкістю понад 100 токенів на секунду. Саме це й має забезпечити плавний користувацький досвід у налаштуваннях.

Microsoft розробила Mu як високооптимізовану «сестру» Phi Silica, використовуючи кілька методів для зменшення кількості параметрів та підвищення ефективності. Мала мовна модель навчалася з використанням графічних процесорів NVIDIA A100 на платформі Azure Machine Learning, пройшовши кілька фаз та застосовуючи методи, розроблені під час роботи над моделями Phi. Завдяки різноманітним оптимізаціям, Mu демонструє рівень продуктивності, подібний до Phi-3.5-mini, займаючи при цьому вдесятеро менше місця. Компанія співпрацювала з Intel, AMD та Qualcomm, щоб забезпечити сумісність Mu із процесорами, які мають вбудовані NPU.

У результаті Mu стане серцем нового інтерфейсу налаштувань у Windows 11. Ця модель забезпечить новий «агентський» досвід в «Параметрах» з покращеним ШІ. Microsoft каже, що це був серйозний виклик — створити ШІ, здатний орієнтуватись у сотнях параметрів Windows і ще й пояснити їх людині без досвіду. Спочатку треба було створити заплутаний розділ «Параметри», щоб потім залучати ШІ для наведення ладу в ньому? Багатьом користувачам стара добра «Панель керування» здавалася достатньо дружньою і не потребувала окремого ШІ-помічника для налаштування системи.

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Джерело: techspot

Розділ Технології виходить за підтримки

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