Оновлений Kia EV6: більша батарея, швидша зарядка та запас ходу до 581 км

Kia оновила електричний кросовер EV6, зосередивши увагу на дизайні, збільшенні запасу ходу та передових технологіях.

В зовнішньому вигляді Kia EV6 тепер пропонується світлова смуга на всю ширину, оновлені фари та покращений спліттер спереду. Тим самим дизайнери узгодили візуальну мову EV6 із флагманським кросовером EV9 та новим EV3, а також майбутніми моделями EV4 та EV5.

Та найсуттєвіші нововведення приховані всередині. Корисна місткість батареї EV6 зросла з 77,4 кВтгод до 84 кВтгод. Завдяки цьому запас ходу збільшився до 581 км. Крім того, збільшилася швидкість заряджання. Завдяки підтримці максимальної потужності зарядки 258 кВт акумулятор можна заряджати від 10% до 80% за 18 хвилин.

Базова модель має задній привід та комплектується одним двигуном потужністю 228 к.с. Вона розганяється від 0 до 100 км/год за 7,3 секунди. Повнопривідний варіант має два двигуни загальною потужністю 325 к.с.

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Усередині салону глянцевий чорний пластик центральної консолі замінено на більш вишукане матове покриття. Замість дротового підключення Apple CarPlay та Android Auto дебютувала бездротова технологія підключення. Кермо тепер пропонує моторизоване регулювання, а сканер відбитків пальців додає безпеки, також дозволяючи персоналізувати налаштування сидінь і клімату.

Ціна оновленого електромобіля Kia EV6 починається з €48677. Спочатку ця модель надійде на ринок Великої Британії, а згодом з’явиться і в інших країнах Європи.

Джерело: arenaev