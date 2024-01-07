OpenAI готується замінити Google Assistant на ChatGPT – підтримку відповідного API знайшли у програмі

Здається, OpenAI може обійти Google на його власному полі. Розробник ChatGPT працює над підтримкою API голосового помічника Android та системного інтерфейсу користувача. Якщо компанія запровадить цю функцію, користувачі зможуть встановити програму ChatGPT як загальну програму-помічника, що дозволить їй з’являтися в будь-якому місці Android та відповідати на запитання користувачів. ChatGPT починався як штучний інтелект, що створював лише текст, але у вересні отримав можливості введення голосу та зображень.

Google Assistant не пов’язаний жорстко з операційною системою Android – взаємодія відбувається через загальнодоступні API, до яких технічно може під’єднатися будь-яка програма.Можна увімкнути лише одну програму як загальносистемного помічника. Програму за замовчуванням можна запускати за допомогою кнопки живлення або жесту, а допоміжна програма може зчитувати поточний екранний текст і зображення для обробки.

Якби якийсь виробник смартфонів Android уклав угоду з OpenAI та ынтегрував би ChatGPT як системну програму, помічник міг би навіть використовувати постійну голосову гарячу фразу: щось на зразок «Привіт, ChatGPT» запускало б його, навіть коли екран вимкнений.

Версія ChatGPT 1.2023.352, випущена минулого місяця, містить нову дію під назвою «com.openai.voice.assistant.AssistantActivity». Мішалу Рахману з Android Authority вдалося увімкнути зазвичай відключену функцію, яка виявила новий API ChatGPT. Це звичайний інтерфейс, який використовують голосові помічники, але дослідник не міг змусити його відповідати на голосові команди.

Сторонні помічники навряд чи зможуть забезпечити таку ж глибоку взаємодію з Android та екосистемою програм Google, але відповідати голосом та виконувати низку інших функцій вони б змогли не гірше, а може навіть краще.

Google роками не розвивав Assistant, але з появою генеративного штучного інтелекту компанія працює над оновленням Assistant за допомогою технології Bard. Компанія також працює над іншим помічником, Pixie, який може бути запущений разом з Pixel 9.

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Джерела: Android Authority, Ars Technica