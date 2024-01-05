OpenAI запустить магазин GPT Store для обміну та продажу кастомних ШІ-агентів наступного тижня

Після затримки OpenAI майже готова запустити магазин GPT Store, де користувачі зможуть продавати та обмінюватися кастомізованими ШІ-агентами, заснованими на великих мовних моделях OpenAI.

Про це OpenAI повідомила в електронному листі, надісланому користувачам, зареєстрованим як GPT Builders, передає The Verge. Їх попросили перевірити, чи відповідають їхні GPT-розробки принципам бренду, і нагадали, що потрібно виставити статус «публічно» для своїх GPT-файлів.

На своїй листопадовій конференції для розробників OpenAI вперше оголосила, що дасть змогу іншим людям створювати ШІ-агентів, які називаються GPT, використовуючи свою велику мовну модель GPT-4. Вона доступна лише для передплатників ChatGPT Plus та корпоративних підписників, щоб створювати кастомізовані версії чат-ботів у стилі ChatGPT, від таких, що пояснюють меми, до тих, що допомагають людям вести переговори. Хоча користувацькі GPT, створені OpenAI, доступні на вкладці «Дослідження» в ChatGPT Plus, магазин дозволить користувачам ділитися і монетизувати свої GPT. OpenAI заявила, що планує знайти спосіб платити творцям GPT на основі того, наскільки активно використовуються їхні ШІ-агенти в магазині, але не розкрила подробиць цього плану.

Спочатку передбачалося, що магазин буде запущений в листопаді, але його запуск довелося відкласти, оскільки у OpenAI був дуже напружений місяць, коли звільнили генерального директора Сема Альтмана, а потім знову найняли його на посаду. Дата була перенесена на грудень, а потім знову відкладена.